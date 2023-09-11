«Была единственным ребенком в семье»: в Красноярском крае пропавшую 8-летнюю девочку нашли мертвой

Фото: прокуратура Красноярского края

Вечером 10 сентября в селе Новобирилюссы Красноярского края было найдено тело пропавшей 8-летней девочки. Региональная прокуратура и СК организовали проверку.

По предварительным данным, днем в воскресенье девочка ушла гулять с подругой и не вернулась домой. В последний раз пропавшую видели в 12 часов — она играла вблизи дома на деревянных досках. Через какое-то время родители девочки забили тревогу. Ее мать обратилась в правоохранительные органы с сообщением о пропаже дочери. Незамедлительно начались поиски девочки.

Фото: МВД Красноярского края

Уже вечером того же дня в МВД сообщат о страшной трагедии. Окоченевшее тело девочки нашли сотрудники полиции в яме глубиной около 85 сантиметров и диаметром около 35 см. Подросток застрял в ней вниз головой. По одной из версии, в эту дыру могла упасть игрушка, а ребенок пытался достать ее.

Фото: прокуратура Красноярского края

Предположительно, яму выкопал хозяин соседнего дома для установки нового забора.

Фото: прокуратура Красноярского края

Семья погибшей характеризуется как благополучная, она была единственным ребенком.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.