Потянулась за ящерицей или лягушкой, она любила их ловить: как 8-летняя школьница погибла в яме глубиной всего 85 см

Пропавшую девочку нашли мертвой в яме, вырытой под столб. Фото: "Поисковый отряд ЛизаАлерт" Красноярского края, ГСУ СК России по региону.

Единственный ребенок в семье, мамина радость… 8-летняя школьница из села Новобирилюссы Красноярского края погибла из-за вырытой соседом под столб ямы. Ее глубина была всего 85 сантиметров. Ребенка убило небольшое отверстие в земле, как вообще такое возможно? - обсуждают в соцсетях. Сейчас в СК отрабатывают все версии случившегося. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Красноярск».

Вкратце - хроника трагедии

12 часов 10 сентября. Восьмилетняя Настя отпросилась у мамы погулять на улицу с подругой. Прошел час, другой, третий. Но дома девочка так и не появилась.

16 часов. Мама забеспокоилась, что ребенка нет. Забила тревогу. И вскоре стало известно: подруга уже дома. А Настя решила погулять еще. Женщина испугалась, обратилась в полицию.

20 часов. Поиски девочки ведут несколько групп, работают сотрудники полиции, волонтеры, спасатели. Вместе с ними – родственники школьницы.

21 час. Приходит страшная новость: обнаружено тело девочки. По предварительным данным, она погибла, упав в яму для установки столбов у дома №1 на улице Победы.

Девочку нашли недалеко от дома. Фото: прокуратура.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по признакам статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование взял под контроль председатель СК России Александр Бастрыкин. Кроме того, проверка была организована прокуратурой.

Люди в шоке:

как девочка ростом в 120 см (это указано в ориентировке волонтеров) могла погибнуть в яме глубиной в 85 см и шириной в 35 см?!

- Ямка под столбик погубила ребенка. Как это? – пишут в соцсетях.

- Почему ее не обозначили лентой?

Криминального следа нет, предположительно, это несчастный случай. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю.

- Может, девочка оказалась там уже ПОСЛЕ гибели?

Впрочем, уже известно: признаков насильственной смерти нет. Предварительная причина гибели девочки - механическая асфиксия.

Как вспоминают местные жители, Настя была активным ребенком. Любила природу, всякую живность. Бывало, ловила ящериц и лягушек.

По предварительной версии, ребенок мог потянуться на дно ямы за ящерицей или лягушкой. Фото: прокуратура.

- По одной из версий (подчеркиваем, информация предварительная – прим.ред.), ребенок мог потянуться в яму, заметив на дне ящерицу или лягушку, - прокомментировали «Комсомольской правде – Красноярск» в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю. - Потому что больше там ничего не было. Ни мячика, ни какой-нибудь другой игрушки. Возможно, девочка захотела рассмотреть животное. Потянулась и просто застряла в яме. Тело было погружено туда, а ноги торчали наружу. До дна не достала – под руками опоры не было. Не сумела и освободить их, чтобы оттолкнуться от стены. Может быть, не хватило сил. Получается, поступление воздуха она перекрыла своим телом. И задохнулась.

Но все это, повторимся, предварительная версия трагедии. Что действительно произошло с ребенком, покажет следствие.

«КП» - Красноярск выражает глубокие соболезнования всем, кто знал и любил девочку.