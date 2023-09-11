Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

11 сентября в Красноярском крае заведено уголовное дело в связи с гибелью 8-летней девочки в Бирилюсском районе. Об этом сообщает региональный следственный комитет.

Напомним, что трагедия произошла вчера в селе Новобирилюссы. По предварительным данным, днем в воскресенье девочка ушла гулять с подругой и не вернулась домой. В последний раз пропавшую видели в 12 часов — она играла вблизи дома на деревянных досках. После этого ее местонахождение было неизвестно. В 16 часов родители школьницы забили тревогу. Сотрудники правоохранительных органов и волонтеры начали поиски ребенка.

Вечером того же дня тело подростка обнаружено сотрудниками полиции в яме на улице Победы. Предположительно, землю выкопал хозяин соседнего дома для установки нового забора.

Предварительная причина смерти несовершеннолетней – механическая асфиксия. Вероятно, девочка забралась в яму и не смогла самостоятельно выбраться обратно.

СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).