В Красноярском крае 8-летняя школьница погибла, упав в яму для установки столба

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Вечером 10 сентября в селе Новобирилюссы 8-летняя школьница погибла, упав в яму для установки столба. В следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия завели уголовное дело.

Трагедия произошла в Бирилюсском районе. По предварительным данным региональной прокуратуры, днем в воскресенье девочка ушла гулять с подругой и не вернулась домой. Спустя несколько часов обеспокоенные родственники забили тревогу и обратились в полицию. Поиском занялись сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

Фото: МВД по Красноярскому краю

Погибшего ребенка обнаружили вечером. Она угодила в яму глубиной около 85 сантиметров и диаметром около 35 см. Эту дыру выкопал местный житель — он планировал устанавливать на этом месте новый забор.

Сегодня утром было заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительная причина смерти – механическая асфиксия.

Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.