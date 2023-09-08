В Красноярске полностью снесли здание кафе «Кантри» Фото: Мария ЛЕНЦ

Здание кафе «Кантри» полностью снесли в Красноярске. Строительная техника продолжает работать на месте. Рабочим еще предстоит разобрать завалы. Рассказываем главное о сносе кафе «Кантри» в Красноярске 2023.

Что сейчас происходит на месте, где было кафе «Кантри» в Красноярске

Территория, уже бывшего здания скандально известного кафе, все еще огорожена забором. Там продолжать работать спецтехника. Рабочим осталось только разобрать завалы.

Тем временем, ранее перекрытую автомобильную полосу на проспекте Мира, открыли для движения. Глаз радует и здание Почтамта, которое теперь не загораживает двухэтажная бетонная коробка. Напомним, что снос начался 26 августа.

Глаз радует и здание Почтамта Фото: Мария ЛЕНЦ

Что собирается делать владелица кафе «Кантри» Ольга Грималюк

Она все еще остается хозяйкой земельного участка. Сейчас Грималюк требует с мэрии 36 миллионов рублей. В такую сумму она оценили убытки от простоя здания. Заседание назначено на 29 сентября.

Сколько времени прошло от суда до сноса кафе «Кантри» в 2023

С подачи первого искового заявления до момента сноса прошло 925 дней.

«Кантри» появилось еще в начале нулевых и это было небольшое кафе, которое не загораживало здание Почтамта. В середине десятых заведение закрыли и вспомнили про него только перед Универсиадой.

В мэрии тогда решили заняться всеми зданиями, которые выглядят непрезентабельно. Ольга Грималюк заявила, что будет реконструировать здание. Но по факту на месте появилась двухэтажная бетонная коробка, которая сразу начала обрастать скандалами.

Первыми нарушения нашла ФСБ, чуть позже к делу подключилась краевая прокуратура. Но добиться сноса удалось только спустя почти пять лет.