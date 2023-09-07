Фирма задержанного за хищения Митволя хочет отсудить 740 млн рублей у чиновников

Фото: Мария ЛЕНЦ

АО «Красноярский ТИСИЗ» планирует отсудить 740 млн рублей у красноярских чиновников. Компания под руководством Олега Митволя занималась разработкой нового проекта метро – позднее выяснилось, что работы были сданы недоделанными, документация подделана, а Митволя арестовали по делу о хищении более 900 млн рублей.

Теперь же нынешний гендиректор АО Юрий Шундрик подал иск в Центральный районный суд. Он заявил, что работы «ТИСИЗ» сдал в незаконченном виде по указанию экс-министра транспорта Димитрова, который курировал проект и приказал представить к приемке и принять невыполненные работы.

Шундрик настаивает, что представители компании не скрывали, что их работа еще не закончена, однако «ТИСИЗ» против ее воли вовлекли в преступные действия. Из-за этого АО оказалось в центре скандала, а Краевое транспортное управление намерено отсудить у фирмы больше миллиарда рублей.

Константин Димитров Фото: Мария ЛЕНЦ

Шундрик в иске также заявил, что «ТИСИЗ» не должен «отвечать за преступные действия третьих лиц». Под ними он подразумевает Димитрова, экс-премьера Юрия Лапшина и экс-главу КТУ Константина Мандрова. Самого Олега Митволя, который является главным фигурантом дела и дал показания на чиновников, Шундрик в качестве преступника не указал.

Версия Шундрика идет вразрез со словами Митволя, поскольку тот уже признал вину и сразу пообещал сдать «сообщников» по коррупционной схеме. Позднее именно благодаря его показаниям был задержан Димитров, который в пересказе Шундрика является одним из главных виновников ситуации.

Фото: Мария ЛЕНЦ

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