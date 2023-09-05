Караулила у дома и жутко ревела: отшельницу Агафью Лыкову все лето кошмарила голодная медведица

К домику Агафьи Лыковой подобралась настырная медведица. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Настоящим испытанием стал этот год для Агафьи Лыковой. На заимку отшельницы обрушились природные катаклизмы. Сначала небывалое наводнение, потом ураган, ломавший деревья, как спички. А тут еще прямо у домика «прописалась» голодная медведица. Да такая настырная, караулила хозяйку несколько дней! Ничего подобного на памяти Агафьи не было. А она, как назло, осталась без помощника, еще с весны. И это в 80 – без году – лет. Как бабушка справляется в одиночку, рассказал «Комсомольской правде – Красноярск» Андрей Горбатюк, представитель российского технологического университета, руководитель экспедиций на заимку Лыковых с 2011 года.

Собирала прутики

Напомним, перед Новым годом в помощь Карповне отправили священнослужителя Анатолия. Он взял на себя тяжелую работу. Трудился и молился вместе с отшельницей.

Но, увы, продержался чуть больше трех месяцев. Конечно, здесь не просто, сдюжит не всякий. Тайга, глухомань. Да и с бабушкой нужно найти общий язык. А у той свои устои, правила. Строгие! Вот и получилось – хотел прижиться, да не смог. В начале апреля вернулся на большую землю. Пришлось поспевать везде самой.

К тому же навалилась напасть – почти закончились дрова. А на улице минус! Благо Агафье удалось связаться с волонтерами РТУ МИРЭА, позвать на помощь. Вскоре на средства меценатов, которые всегда поддерживают отшельницу, была организована экспедиция. Не дать же человеку замерзнуть!

Агафья всегда рада гостям. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

- Прилетаем - топить уже нечем. Агафья носит из леса какие-то веточки, хворост, складывает у домика. А еще холодно, начало апреля. Тем более она топит печку круглый год.

А мы в прошлый приезд часть дров заготовили и оставили выше по течению. Расчет был такой: река замерзнет, и дрова можно будет подтаскивать по льду. Но она не встала, хоть были морозы.

Зачем тащить по льду? Выше по течению (где и лежали дрова) - косогор, очень крутой. Занести что-то по нему к домику невозможно. Это практически обрыв. А ниже заход более пологий, есть ступеньки, поручни. Но туда надо добираться по льду. А его нет, вода.

Как быть? Приняли нестандартное решение: привезли веревки нашего спасательного отряда. Натянули и подавали бревна снизу вверх через косогор. Как лифт! За несколько дней перетащили целый дровник. Его хватило на все лето. Хорошо, успели до паводка.

Волонтеры сумели поднять дрова по крутому склону прямо на заимку. Чтобы отшельница не замерзла. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

Наводнение, каких не было

Только уехали – начались огород, посадки. Как одолеть одной?

- Тогда в конце мая к Агафье забросили другого помощника, временного. Провел на заимке неделю, помог управиться с посадками и уехал.

Как совпало! Только помощник за порог, «сюрприз» подкинула погода. Весна выдалась поздняя, стылая. Долго не отступали холода. А после вдруг нагрянула аномальная жара до +35. Давай таять снег (а его навалило много). И случилось невиданное… Наводнение!

- В июне река вышла из берегов. Фактически они были разрушены. Мгновенно срезаны большой водой. А по ней несло деревья. Причем паводки в тех местах бывали и раньше, 2014-м, 2017-м. Но чтобы такое наводнение! Постройки, которые находились чуть ниже от заимки (избу соседа отшельницы Ерофея Седова и сарай) попросту смыло. Унесло весь инвентарь: колуны для колки дров, бензопилы, генератор, циркулярную пилу, бензопомпу, прочий инструмент. Берега подмыло, они сделались обрывистыми. Вода грязная, мутная. Пить ее тогда было нельзя. Да и таскать оттуда тяжело. Еще налетели сильные ветры, выворачивали деревья с корнями.

Бурей завалило тропинку к реке, где Агафья набирала воду. Хорошо, инспекторы заповедника «Хакасский» (они давно опекают отшельницу) чудом пробились к ней на лодках. И расчистили дорожку. Так она могла нормально ходить по воду.

Инспекторы заповедника расчистили дорожку, которую завалило деревьями. Фото: заповедник "Хакасский".

- Как Агафья все перенесла? Очень беспокоилась, переживала. Все время звонила (по спутниковому телефону), сетовала: унесло дом, сарай. Она успела что-то вынести, многое уберегла. Но какие-то вещи были утрачены безвозвратно.

Хищники не боятся даже выстрелов

В следующий раз волонтеры сумели попасть к отшельнице в конце августа. И хотели бы пораньше, но из-за разлива реки затопило вертолетную площадку. По воде тоже не доберешься: бурный поток швырял бревна, как щепки. А что уж говорить о лодках…

- И вот мы на месте. Снова заготавливали дрова. Их нужно много! Страшное наводнение принесло кучу бревен. Пилили и кололи их прямо там, на берегу. А после сразу же все поднимали к заимке, на веревках. Получилось несколько поленниц. Еще заготавливали дрова ниже, их потом можно будет перетащить по удобной дорожке, не по косогору.

Казалось бы, все обошлось. Но, кроме наводнения, произошло еще одно злоключение. На заимку вдруг повадились медведи.

- Весна была поздняя, есть нечего. Они проснулись, голодные. Вот и давай рыскать вокруг в поисках пищи. Дом Агафьи стоит у реки, на крутом берегу. И тут же за рекой, ходят и ревут медведи. Причем не один, а несколько!

А одна медведица – самая наглая – явилась «в гости». Забрела в огород напротив домика, уселась там и сидит. Тоже голодная, искала себе пропитание. Агафья, понятно, испугалась. Так, что не могла даже шагнуть во двор. Впрочем, медведицу это не смущало. Она караулила хозяйку несколько дней. Хорошо, не напала.

- Одолевали Агафью сильно. Звонила нам каждый раз: «У меня медведи, ничего не могу сделать!». У нее есть петарды, ружье. Она стреляла, и так, и сяк (в воздух, иначе заповеднике нельзя – прим.ред.). Колотила по ведрам, гремела всякими железяками, но бесполезно.

Хорошо, бабушку проведали инспекторы заповедника «Хакасский». Они держат ситуацию под контролем. Увидев, что людей прибыло, хищница ретировалась – убежала в тайгу.

- Такого раньше не было. Да, медведица могла подойти к дому. НО, чтобы она обосновалась в огороде, устроила там лежанку – ничего подобного! Конечно, Агафья выходить опасалась. До нашего приезда жила с оглядкой. Потом успокоилась – и за грибами сходили, и заездок подготовили для рыбалки.

Хозяйство и молитвы

К сведению, заездок – это рыболовная изгородь, она перегораживает реку.

- Предыдущий смыло, ничего не осталось, пришлось делать новый. Теперь Агафья сможет сама заготовить рыбу. Сейчас не время, еще жарковато. Обычно это происходит в октябре. Я тут полез ей помогать. А она стенки в этом заездке укрепляет, заваливает их вениками. Чтобы было все без дырок – рыба не ушла. И понял, чтобы заложить все камнями, руки надо опускать до дна – по плечо. И всё это в студеной воде.

Агафья вместе со своим духовным наставником, представителем старообрядческой церкви.

Как она только терпит! Кстати, на здоровье особенно не жаловалась. Чувствует себя – по возрасту. Признается, болят руки и ноги. Что поделаешь, годы идут.

- Но сокрушается не о том. А что хозяйство большое, много дел, и на молитву не хватает времени. Сейчас у нее пять голов коз. Еще полно кошек, один петух, пять курочек. Не очень хорошо, но они несутся (молоденькие еще). А молока в этом году не получилось. Козы повыродились. Вот и получается: кормить их надо, а молока нет. Подумывает, может, расстаться с козами?

Хозяйство у Агафьи солидное: одних коз пять голов. Фото: пресс-служба РТУ МИРЭА.

… В любом случае подмога отшельнице нужна.

- Сейчас Агафье Карповне продолжают искать помощника, - говорит директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий. – Пока жлающих много, а подходящих нет. Кроме того, помощник должен получить благословение от церкви. Еще Агафья всегда просит прислать на помощь женщину. Но найти ее очень трудно, практически нереально.

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