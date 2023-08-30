Во время игры шею случайно обмотало поясом: в Красноярском крае 9-летний мальчик погиб на детской площадке на глазах у 4-летней сестры

Тот самый игровой комплекс Фото: СК

Страшная трагедия произошла в Боготольском районе Красноярского края на детской игровой площадке. Как сообщили в СК, 9-летний мальчишка погиб, случайно запутавшись и повиснув на поясе от халата, который детишки привязали к игровому комплексу и использовали как веревку. Заведено уголовное дело.

4-летняя младшая сестра и еще один 8-летний мальчик, с которыми играл 9-летний мальчик, не сразу поняли, что ему нужна помощь. Страшное заметили дети постарше, которые проходили мимо. Они позвали на помощь взрослых, но было слишком поздно.

Причина смерти пока точно не установлена. В прокуратуре поясняют, что это может быть перелом шейных позвонков либо удушение.

Уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» заведено по факту гибели мальчика. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Известно, что мальчик воспитывался в полной, благополучной семье. Он был средним ребенком. Приехал на каникулы в гости к бабушке вместе с родителями.

Прокуратура также проводит свою проверку, в ходе которой будут установлены ответственные за содержание и безопасность на детской игровой площадке, дана оценка соблюдению ими требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Отметим, что дети находились на игровой площадке без присмотра.

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