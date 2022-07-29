«Молитесь, мы сделали все, что могли»: 13-летний подросток, которому размозжило голову футбольными воротами, выписался из больницы и учится жить заново

Савелий мечтает стать ОМОНовцем и спасать людей, фото из архива семьи

31 мая 2022 года разделило жизнь семьи Гончаровых из Красноярска на до и после. В тот день родители едва не потеряли сына – 13-летнего Савелия. Мальчишке буквально размозжило голову упавшими футбольными воротами: множественные переломы черепа, лицевых костей, была задета челюсть, получены травмы глаза и ушной перепонки, ушиб легких и многое другое. Большая кровопотеря, медицинская кома. И все из-за того, что на футбольные ворота были не закреплены.

Те самые ворота Фото предоставлено мамой Савелия

Случайность или халатность?

31 мая группа подростков отправилась играть в футбол на площадку, принадлежащую МАУ «Центр спортивных клубов». Ворота у них обычно закреплены по технике безопасности, но именно тогда они оказались откручены. Как рассказал «Комсомольской правде-Красноярск» собственный источник, близкий к следствию, по предварительной версии на поле в тот вечер проводилась тренировка. Один из тренеров открутил и снял футбольные ворота, а после занятия не стал крепить их обратно, так как это не входит в его обязанности. Он оставил их как есть, понадеявшись, что технический персонал (у которого на момент тренировки закончился рабочий день), занимающийся обслуживанием снарядов и инвентаря, утром их установит на место. О том, что туда могут придти дети – тренер не подумал.

Но дети все же пришли. Трое подростков играли в футбол, Савелий в какой-то момент повис на перекладине и тяжеленные ворота упали на ребенка. Несмотря на мощные штанги и перекладины, противовес у них очень тонкий и легкий, они могли упасть и от простого удара мячом или толчка.

Савелий был в болевом шоке и пытался встать Фото предоставлено мамой Савелия

В Следственном комитете по факту травмирования подростка было заведено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Место ЧП Фото предоставлено мамой Савелия

Корреспондентам «КП-Красноярск» удалось побеседовать с мамой 13-летнего Савелия. Анна рассказала о том, что же произошло в первый день летних каникул и как себя сейчас чувствует мальчик, за жизнь которого долгое время боролись врачи 20-й больницы.

«Мне казалось, что я умерла и это мой ад»

У Саввы только-только начались летние каникулы, он закончил 6 класс. Мы запланировали несколько поездок для него, он очень воодушевленно их ждал – строил планы, как будет видеться с друзьями, родственниками, отдыхать, тренироваться… Савушка занимается кикбоксингом, делает успехи. Ну и конечно хотел много гулять. В Красноярске у него хорошая компания – поэтому мы договорились, что летом он может возвращаться домой в 22 часа.

Савва занимался кикбоксингом и мечтает вновь выйти на ринг после восстановления Фото предоставлено мамой

31 мая он пришел с прогулки довольно рано. Сказал, что нагулялся и хочет валяться на диване, смотреть фильмы. А вечером ему позвонил друг и позвал погонять в футбол. Честно, никаких предчувствий у меня не было, я его спокойно отпустила.

В 21:20 у меня зазвонил телефон. Я поднимаю трубку и слышу голос его друга Димы. Он говорит, что Савва весь в крови и просит срочно меня прибежать к ним. Они где-то в районе 7 школы на спортивной площадке. Ничего толком объяснить не может, ребенок был сильно напуган. Меня начало потряхивать, мы сразу же с мужем побежали туда. Пока искали школу, пытались успокоиться – дети впечатлительные же, вдруг ничего серьезного, ну может руку или ногу сломал. Но когда мы их нашли…

Фото предоставлено мамой Савелия

Дима сидел верхом на Савве, пытаясь его удержать в лежачем положении. У сына вся голова в крови, рядом валяются ворота, вокруг растекающаяся лужа. Савелий кричит от боли, шока и пытается встать. Лицо кривится от боли, страха – это была просто жуткая картина. Ребята сказали, что сначала вызвали скорую, а потом позвонили мне. Они приехали минут через 20-30 в общей сложности. Требовали с меня какие-то документы, спрашивали про возраст. Я их просила помочь сыну, что-то вколоть, чтобы облегчить – он от шока болевого ничего не понимал, пытался встать, дико орал. Они поставили укол и он обмяк, видимо ему стало не так больно. Медики боялись его шевелить из-за травм, но в конечном итоге погрузили в машину и мы помчали в больницу. Пока ехали, мне казалось, что это все нереально. Что я умерла и это мой ад.

«У меня в голове стучала мысль «ЖИВИ, ЖИВИ, ЖИВИ»

В холле 20-й больнице нас уже ждали – там собралось около десятка врачей. Они сразу забрали Савву, что-то поставили, куда-то увезли. Меня забрали в кабинет, капали успокоительные, разговаривали со мной. Все было в тумане, у меня в голове стучала мысль «ЖИВИ, ЖИВИ, ЖИВИ». Страшно. Это не описать словами, просто тебя разрывает живьем.

Не помню, сколько времени прошло, вышли врачи и сказали, что сына поместили в медицинскую кому. Теперь только ждать. Травмы очень тяжелые, прогнозов никаких не будет и шансов очень мало.

Мальчишка был очень слаб после выхода из комы, но отчаянно цеплялся за свою жизнь Фото предоставлено мамой Савелия

Лечащий врач из реанимации, Дарья Владимировна, так и сказала: «Мы не боги, молитесь, мы сделали все, что могли». Из-за того, что было непонятно, очнется Савва или нет, меня пустили в палату. Я принесла иконку, крестик, святую воду.

Я молилась. Просила, чтобы сын выжил, чтобы врачи смогли ему помочь. Я верила, что медики справятся и вытащат моего сыночка, а бог их направит и поможет.

«Вышел из комы гораздо раньше»

И чудо случилось. Савва вышел из комы. Все были в шоке – он оказался очень сильным, он боролся за жизнь, цеплялся за нее, активно начал выходить из комы гораздо раньше положенного. И смог.

Фото предоставлено мамой Савелия

Мне позвонили сразу же – «Савелий вышел из комы, приезжайте скорее». Он был совсем слабый, но мог дышать сам. Первая ночь была сущим кошмаром, он что-то пытался мне сказать, но я не понимала толком, речь была невнятной. Савва ворочался сильно, не спал почти, я переживала, как бы он не ударился головой, ведь её нужно очень-очень беречь.

Когда его перевели в палату, то у него стоял зонд, через который нужно было его кормить. А Савелий начал просить кормить его обычным способом. Он очень хотел есть и пить сам, чтобы восстанавливаться быстрее. Нам разрешили это сделать. По ложечке, по капельке, но сам. У меня дико дрожали руки в этот момент.

Началась реабилитация – заново учился сидеть, вставать, держать ложку. К счастью, интеллект на месте, «соображалка» очень хорошо работает, эта его часть не пострадала. Когда уже более или менее пришел в себя, начал шутить и постоянно меня подбадривал, а я старалась быть сильной, хотя очень тяжело было смотреть на своего ребенка, который столько пережил.

Первые шаги после выхода из комы Фото предоставлено мамой Савелия

Врачи и медсестры из 20-ки и ЖД-больницы большие молодцы. Они очень сильно нам помогали, занимались сыном и морально нас поддерживали. Отвечали на все вопросы, всегда все объясняли, показывали. Я им за это очень благодарна, я прям понимала, что мы не одни. Команды обеих больниц очень многое сделали для Саввы.

Савва впервые сел после выхода из комы Фото предоставлено мамой Савелия

Когда нас выписали, Савелий был еще очень слаб. К нам на помощь пришел тренер Савелия по кибоксингу – Александр Самойлов. Он помогает ему восстанавливаться, занимается с ним индивидуально. Очень много вкладывает в него сил. Сейчас Савва уже передвигается по улице, немного, но это большое достижение! Сам себя обслуживает. Очень хочет восстановиться к школе. Пока еще не понятно, будет ли у нас домашнее обучение или индивидуальная программа на ближайший год, но самое страшное позади.

P.S. Семье маленького Саввы необходима помощь - мальчишке требуется много дорогостоящих медикаментов и процедур для восстановления и реабилитации. Если вы хотите помочь:

Номер карты 2202 2004 3439 4688 (сбербанк)

Получатель: Анна Александровна. П.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Прикамье погиб 5-летний мальчик, на которого упали футбольные ворота

Тяжелая металлическая конструкция упала на маленького мальчика. Как сообщают очевидцы, он скончался до приезда врачей. (Подробнее)

«Сначала говорил, пытался встать»: в Красноярске футбольные ворота размозжили голову подростку

Кровь из пробитой головы, носа, ушей, рта... – о случившейся трагедии родители 13-летнего Максима узнали от его друга, который был рядом. Упали ворота! – рассказал, задыхаясь, мальчишка. Родители сначала даже не поняли что произошло...(Подробнее)

В Ачинске школьнику размозжило голову футбольными воротами

«...Мы находимся на стадионе «Строитель». 19 мая 2008 года на этом поле на моего сына упали металлические ворота...». В кадре – Владимир Чернов, отец ученика 8-й школы из Ачинска. 6 июня его сына, девятилетнего Ваню перевели из реанимации в обычную палату. (Подробнее)