Те самые ворота, которые упали на мальчика. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Красноярске произошло очередное (как бы ужасно это не звучало) ЧП из-за незакрепленных ворот на спортивной площадке. На этот раз хоккейные ворота, установленные на дворовом корте, упали на 7-летнего мальчишку. Ребенок, по данным Следственного комитета, находится в стабильно тяжелом состоянии.

Все произошло на хоккейной коробке неподалеку от дома на Авиаторов,45. Вечером 5 сентября мальчик с бабушкой и дедушкой вышел на прогулку. Семья играла в мяч, когда во время игры ребенок повис на стоящих воротах. Мгновение и конструкция с грохотом падает, мальчик не успевает ничего сообразить и оказывается на земле вместе с воротами, получает серьезное повреждение головы. Крики, плач, кровь, скорая… Мальчишку госпитализировали в 20-ку с открытой черепно-мозговой травмой. О прогнозах пока ничего не сообщается.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Как же так? Ведь только в мае 2022 года с содроганием сердца весь Красноярский край следил за состоянием 13-летнего Савелия, которому незакрепленные(!!!) футбольные ворота буквально размозжили голову. Как итог: реанимация, несколько месяцев в больнице, тяжелейшие травмы, после которых врачи не давали никаких прогнозов о том, что будет дальше. К счастью, парнишка оказался на редкость крепким – сейчас он активно восстанавливается, самое страшное позади.

Хоккейная коробка, находящаяся на Авиаторов,45, находится на обслуживании у управляющей компании «Смарт-Сити». Именно их специалисты должны были следить за спортивным инвентарем. «Комсомольская правда-Красноярск» связалась с представителем УК, чтобы понять, почему ворота не были закреплены.

- Хоккейная коробка находится на балансе дома, мы только её обслуживаем. Следить за состоянием спортинвентаря входит в обязанности УК. Есть паспорта, есть инструкции на ворота для хоккея на льду. Согласно этим документам, крепление ворот на спортивной площадке не предусмотрено. В паспорте не прописано, что ворота должны быть закреплены, - пояснили в УК.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Странно, но ведь спортинвентарь должен быть устойчивым – по правилам безопасности. За разъяснением мы обратились к эксперту по оценке безопасности спортивного оборудования Андрею Румаку:

- Начнем с того, что хоккейные ворота в обязательном порядке крепятся к спортивной площадке – не намертво, конечно, но специальные фиксаторы у них имеются. Из-за травматичности вида спорта, их оставляют подвижными – специальные крепления довольно гибкие и при сильном ударе они должны выйти из пазов, что позволяет сместить ворота. Но в остальных ситуациях, рамка остается неподвижной. По идее, хоккейные ворота для игры на льду, когда самого этого льда нет, должны убирать. Доступ к неиспользуемому спортивному оборудованию должен быть ограничен по всем правилам безопасности, - отмечает эксперт. - Судя по всему, это обычная дворовая площадка, где нет присмотра тренеров, которые, как раз таки, зная особенность крепления ворот, не позволяют воспитанникам на них виснуть или производить какие-либо манипуляции, приводящие к травмированию. Так как эта площадка общедоступна, то весь инвентарь должен быть прочно установлен и закреплен, ведь обычные родители не в курсе профессиональных особенностей ворот. Есть такое понятие как «универсальный инвентарь», к коим относятся в данном случае ворота. И все универсальное оборудование, так как оно не имеет эксплуатации под надзором специалистов, обязано быть закреплено.

Сейчас следователи Следственного комитета завели уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сотрудникам предстоит выяснить, кто виноват в травмировании ребенка, и по чьей недосмотренности в очередной раз ворота оказались незакрепленными.

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