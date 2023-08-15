«Кровля горела по всей площади»: утром в Красноярске произошел серьезный пожар в жилом доме на Маяковского

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Утром 15 августа в Кировском районе Красноярска произошел серьезный пожар на крыше жилого дома. Позже в региональном МЧС сообщат, что огонь охватил 500 квадратных метров площади пятиэтажки.

Сообщение о ЧП поступило в 5:45, на место (здание расположено на переулке Маяковского) отправились 71 человек личного состава и 20 единиц техники.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 138 человек, среди которых 11 детей (мы выяснили, что позже одну жительницу дома с первого этажа увезли на скорой.).

Жильцы пятиэтажки, когда узнали о возгорании кровли, начали будить друг друга, стучать в двери соседей и помогать пожилым людям эвакуироваться из своих квартир. Работа местных была сплоченной.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Нам удалось поговорить с женщиной, которая живет в первом подъезде. Вот что она сказала:

- Я услышала сирену. В окошко выглядываю - сосед выскочил и на крышу смотрит. Запаха дыма не было в квартире не было.

Квартира нашей собеседницы, видимо, находится на первом этаже.

Мужчина с пятого этажа поведал, что запах дыма был «очень сильный и едкий»‎, он успел окутать всю квартиру. Видимость была нулевая. Пострадавший кое-как смог найти свой паспорт и кофту, затем он выскочил из дома, однако сразу же вспомнил, что на третьем этаже живет его бабушка. Мужчина начал долбиться в дверь родственницы. Пожилой женщине уже было плохо - она кашляла и плохо передвигалась. К счастью, вывести ее на улицу удалось.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Местные жители сообщили нам, что крыша у дома новая - ее отремонтировали только в прошлом году. Здание газифицировано.

Полностью ликвидировать огонь удалось в 10:35.

Сейчас в дом никого не пускают - крыша обваливается и с нее до сих пор капает вода. Стены и швы пятиэтажки промокли, окна залиты или выбиты. На месте дежурят сотрудники полиции.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Власти начали размещать людей в автобусах и в школе, но некоторые все еще стоят во дворе пятиэтажки. Возле них лежат личные вещи, а на руках и в клетках сидят домашние животные. Кошки, собаки, грызуны - все на улице.

Фото: Юлия КОВАЛЬ

По предварительной версии прокуратуры, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Ведомство собирается проверять управляющую компанию «ЖСК» в связи с пожаром.