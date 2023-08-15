Красноярская прокуратура озвучила предварительную причину пожара на Маяковского

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Красноярская прокуратура проверит управляющую компанию «ЖСК» в связи с серьезным пожаром в пятиэтажке на Маяковского. Об этом сообщает тг-канал ведомства.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Сообщение о ЧП поступило сегодня, 15 августа, в 5:45. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 138 человек, среди которых 11 детей. Пострадавших нет.

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