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НовостиПроисшествия15 августа 2023 2:52

В Красноярске возле дома на Маяковского дежурят полицейские

В Красноярске сотрудники МВД следят за общественным порядком возле пятиэтажки на Маяковского
Вячеслав КУИМОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники полиции следят за общественным порядком возле пятиэтажки на Маяковского. Утром 15 августа там загорелась крыша.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около 6 часов утра. На место выехали наряды патрульно-постовой службы, участковые и ГИБДД.

Экипаж полка ДПС обеспечивает безопасность дорожного движения для подъезда пожарных.

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