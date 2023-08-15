В Красноярске возле дома на Маяковского дежурят полицейские

Фото: МВД по Красноярскому краю
В Красноярске сотрудники полиции следят за общественным порядком возле пятиэтажки на Маяковского. Утром 15 августа там загорелась крыша.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около 6 часов утра. На место выехали наряды патрульно-постовой службы, участковые и ГИБДД.
Экипаж полка ДПС обеспечивает безопасность дорожного движения для подъезда пожарных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Красноярске произошел серьезный пожар в пятиэтажке на Маяковского
В Красноярске ранним утром 15 августа загорелась пятиэтажка на Маяковского. Как рассказали в МЧС, огонь захватил 500 квадратных метров площади дома. (Подробнее)