В Красноярске возле дома на Маяковского дежурят полицейские

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники полиции следят за общественным порядком возле пятиэтажки на Маяковского. Утром 15 августа там загорелась крыша.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около 6 часов утра. На место выехали наряды патрульно-постовой службы, участковые и ГИБДД.

Экипаж полка ДПС обеспечивает безопасность дорожного движения для подъезда пожарных.

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