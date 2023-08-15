Пожар в красноярской пятиэтажке на Маяковского ликвидирован

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Пожар в красноярском жилом доме, где горела крыша, полностью ликвидирован. Жертв нет. Сообщение об этом пришло 15 августа в 13:27 от ГУ МЧС по региону.

Напомним, что информация о ЧП поступила в 5:45, на место отправились 71 человек личного состава и 20 единиц техники. Жильцы пятиэтажки на Маяковского самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных.

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Местные жители сообщили нам, что крыша в доме новая - ее отремонтировали только в прошлом году. Здание газифицировано. (подробнее)