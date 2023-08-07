Чакры чистили, ауру штопали: хакасский пенсионер перевел мошенникам почти 600 тысяч рублей

Аферисты обещали снять порчу с 72-летнего жителя Хакасии Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вы поймите, у вас биополе нарушено. Нужно восстановить вашу энергетическую оболочку и тогда ваше здоровье улучшится. Сглазили вас, поверьте моему опыту – уж сколько мы таких случаев видели, скольким хорошим людям помогли. Они сейчас живут и радуются, нас благодарят. И вам хотим помочь, это потому что мимо зла пройти не можем. А злых вокруг много, очень много. Завидуют поэтому и порчу наводят. А я вижу, по голосу слышу, как душа ваша стонет, помощи просит...

Пожилой житель хакасского города угольщиков – Черногорска – слушал в телефоне голос незнакомки и внимал ему. Она назвалась Анастасией, помощницей сильного и могучего экстрасенса, который и во сны приходит, и чакры руками чистит и пробои в ауре штопает.Этот «Светлоокий» на расстоянии проблемы человека видит.

72-летний пенсионер рад бы повесить трубку и забыть весь этот бред. Но Анастасия зацепила его, мужчина сам не заметил, как рассказал ей о своих болячках. У какого пенсионера, скажите, на восьмом десятке идеальное здоровье? Набор классический: давление, суставы, спина, зрение. Вот и опытная аферистка сыграла на этом. И добавила: деньги за лечение экстрасенс брать не будет.

- Анастасия вкрадчиво объяснила, что у пенсионера есть проблемы со здоровьем, которые напрямую связаны с плохой аурой, что в свою очередь связано с тем, что мужчину сглазили. Незнакомка уверяла: можно устранить пробои в ауре и восстановить энергетическую оболочку. По словам злоумышленницы, когда биополе будет восстановлено, пенсионер почувствует себя практически здоровым человеком, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасской полиции.

Чистка кармы проходила в телефонном режиме специальными молитвами два дня. Однако на третий день Анастасия сообщила:

- У вас запущенный случай, очень плохо порча уходит. Нужна особая серебряная колба, чтобы продолжить очищение тонких тел и чакр. Серебро отпугивает нечистую силу.

Серебряной колбы в хозяйстве пенсионера не оказалось. Ему предложили купить «всего» за 120 тысяч рублей. Он перевел деньги на указанный счет. Еще пара дней лечения. И снова: нужны ритуальные атрибуты для уменьшения магического воздействия порчи. Икона – за 220 тысяч и нить за 250 тысяч. Мужчина отправился в банк, взял кредит и перевел аферистам.

Таким образом прошло почти две недели, но лучше себя чувствовать пенсионер не стал. Много раз ловил себя на том, что ноги по-прежнему болели и сердце пошаливало. А Анастасия выдала: надо еще 800 тысяч рублей за икону Ангела Хранителя.

Тут доверчивый черногорец не выдержал, у него открылись не чакры – у него глаза открылись. Выпил успокоительное, принял прописанные докторами лекарства и пришел в полицию писать заявление. Сыщики завели дело по статье «Мошенники». Кстати, уже установлено, что звонки потерпевшему поступали с 12 различных номеров, зарегистрированных в Московской и Нижегородской областях.

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