«Возьми землю с девяти могил и развей на перекрестке»: в Красноярске лже-целительница выманила у жертвы 1,5 миллиона рублей

Красноярская аферистка под предлогом снятия порчи заставила женщину продать машину и квартиру. Автор: Катерина Мартинович

«Смотри на эту могилу, смотри: хочешь в ней оказаться? Порча на тебе, снимать надо. Собери земля с девяти могил, я молитву прочитаю. Отнесешь ее на большой перекресток, развеешь по ветру» … Красноярка сама не помнит, почему слушалась лже-целительницу. Целый месяц ее жизни стал настоящим триллером, где мошенница лечила ее от порчи и снимала венец безбрачия за полтора миллиона рублей. Если снять трагикомедию по этой истории – стала бы блокбастером. Тут вам и злодейка с монисто, и поездки на закрывшийся погост, и дурман-вода, и «проклятая квартира», заложенная в микрозаймах. И плюс сын-геймер, которому настолько напревать на мать, что он даже не замечал, как она едва не сошла с ума от страха.

Что ни «ох» - все порча

Историй о том, как мошенники разводят доверчивых людей, пруд пруди. Но этот случай запомнился своими подробностями. Искренне по-человечески жаль женщину, которой не повезло встретиться с прожженной аферисткой. Хочется, чтобы этот рассказ пошел впрок другим.

Наталья – так зовут потерпевшую – живет в Солнечном, работает в социальном учреждении, есть взрослый сын. В один из июньских дней 2021 года в дверь постучали. Открыла: перед ней стояла незнакомая женщина и девчушка лет пяти. Просили милостыню, в идеале – деньгами, а вообще «чем бог пошлет». Наталья взглянула на ребенка и тут же метнулась на кухню, вынесла две банки варенья.

- Спасибо тебе, милая, - ответила просительница с характерной интонацией. И тут же заметила, как Наталья тронула рукой бок. – Болит? Что болит?

- Сама не знаю. Всех врачей обошла в больнице, ничего толком не сказали.

- Не нужно врачей, нужно бабушку знающую, она поможет всяких докторов, это я тебе говорю.

- Где же найти такую бабушку? У меня никого знакомых нет.

И тут просительница заглянула ей в глаза и выдала:

- Вижу порчу на тебе! - и дальше бла-бла-бла, что порчу срочно надо снимать, потому что Наталья одной ногой уже в могиле и скоро окажется там, в сырой земле. Но она, Люба, унаследовала от своей бабушки дар целительства и поможет несчастной.

Серьги из «проклятого металла»

На суде потом Наталья говорила, что рядом с этой самой Любой она плохо соображала. Как будто туман в голове появлялся. Вынесла по просьбе целительницы полотенце и яйцо, та что-то пошептала, яйцо ей по животу покатала, пошаманила и заявила: отблагодарить бы надо за услугу. Что? Наличных нет, а деньги на карте? 60 тысяч рублей? Ну тогда идем, яхонтовая ты моя, купишь продуктов в магазине в знак благодарности.

По пути увидели вывеску ломбарда «Изумруд» – надо «позолотить бы ручку». И вот уже у Любы «в знак благодарности» в ушах красуются золотые серьги весом 5 граммов за 27,5 тысяч рублей. В продуктовом отоварились скромно – всего на тысячу рублей.

Но Люба ведь считать умеет, она помнит, что на карте еще деньги остались. Руки чесались их получить. Поэтому предложила снять порчу с сына Натальи за 30 тысяч рублей. Наличными, только наличными! Женщины обменялись номерами телефонов и договорились о следующей встрече.

Ворота женской колонии, наконец, захлопнулись за лже-целительницей. Апелляции не помогли. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вояж на кладбище

На другой день Люба пришла на встречу со своей товаркой Галей. Охмуряли жертву по усиленной программе. За 12 тысяч рублей продали ей 1,5-литровую бутылку якобы со святой водой из храма. Наталья должна была умыться ею, а остальное выпить.

Затем велели ехать на кладбище. На Злобинское (находится на правобережье Красноярска). Там уже давно никого не хоронят и встретить кого-то в обычный день было маловероятным – на то и рассчитывали аферистки, чтобы никаких свидетелей. Пробираясь по заросшим дорожкам, нашли могилу бабушки Натальи.

- Видишь могилу? Если не снять порчу, скоро сама там окажешься. Дай мне 80 тысяч рублей, я проведу обряд, - внушала мошенница.

Читая изложенный витиеватым судейским стилем приговор, мы насчитали четыре поездки на погост. Мудрили там над несчастной жертвой безжалостно. Заставили взять землю с девяти могил, три дня подержать дома, затем вынести на большой перекресток и развеять по ветру. Забрали одежду, в которой она была на кладбище, «чтобы сжечь». Читали какие-то заклинания. Может, и прыжки через могилы и танцы с бубнами тоже были.

Впоследствии Наталья на суде ссылалась, что была как в дурмане, у нее начались галлюцинации и она послушно делала все, что ей велели. Неужели что-то было в бутылке с водой намешано? Почему нет?! Или использовали гипноз? Не доверять Наталье – нет причин. Плюс судебно-психиатрическая экспертиза показала, что у нее по этой части нет проблем.

Проклята до последнего колеса

Накопления у Натальи закончились, но аферистка уже вошла во вкус. Вместе с порчей предложила снять и венец безбрачия. Нет больше денег? Как же нет – а машина? «Citroen сЗ» 2009 года выпуска, который женщина купила в 2019 году в кредит.

- Золотая моя, яхонтовая, на твоем сыне порча. Если не дашь денег – он умрет. Продай машину, от нее все зло! Но никому-никому не говори об этом, иначе не поможет.

И Наталья кинулась продавать иномарку. Позвонила своей старой знакомой: «Купишь у меня машину за 280 тысяч?»

- Я у нее спрашиваю, зачем тебе деньги, что случилось? Она что-то про сына отвечает. Она всегда была такая правильная, рассудительная. Никогда бы не подумала, что она может влипнуть в такие неприятности. Мы с ней встретились в сентябре (то есть спустя два месяца после общения с мошенницей – прим. ред.), у меня сложилось впечатление, что она в забытье, - давала показание на суде знакомая.

За «Ситроен» удалось выручить всего 175 тысяч рублей. «Все продавай, чтобы ничего от нее не осталось» - увещевала Люба. И комплект новой резины улетел за бесценок, за три тысячи рублей. Все до копейки перекочевало в карманы наглой лже-целительницы.

Квартиру тоже надо бы почистить

Чтобы объяснить исчезновение машины перед близкими, Наталья придумала историю (или ей подсказали), якобы попала в подстроенную аварию, протаранила кого-то очень крутого. За это у нее забрали «Ситроен» и поставили на счетчик, поэтому нужно еще много денег. Тут Люба показала высший пилотаж, заявив, что порча уже на жилплощади.

В одном, в другом банке кредит на 500 тысяч рублей женщине не дали. Но Люба и тут подсуетилась – нашла микрофинансовую организацию. Наталье оставалось только привезти документы на недвижимость и подписать договор. По его условиям контора микрозаймов должна была приобрести Наталье и ее сыну по отдельной комнате и отдать наличкой 1,3 миллиона рублей. Какая именно была квартира, не уточняется, но едва ли микрофинансисты себя обидели.

- Деньги спрячь, сыну ничего не говори, где, - внушала мошенница по телефону. – Приезжай в полночь к «Планете», чтобы никто не знал. Передашь мне деньги. Я проведу над ними обряд, почищу их, а через несколько дней верну.

Итого, если посчитать все «взносы», мошенница обогатилась на 1 546 010 рублей.

А что же сын

Живет молодой человек в свое удовольствие. И даже не видит, что у матери проблемы? Получается, что так. На суде пояснил (прямо цитируем строчки из приговора): «он особо не обращал внимания на ее состояние, так как увлекается компьютерными играми и практически постоянно проводит время у себя в комнате за компьютером». Он вообще работает или сидит на иждивении?

Хотя нет, однажды он заметил, что она ищет по дому украшения желтого цвета или золото. Ноль реакции. Потом у нее пропал телефон – тоже. И машина исчезла – про нее спросил, конечно. Ответ ничуточки не побудил его к размышлению: как могли автоподставщики забрать иномарку? Наконец кульминация: мать взяла его с собой, чтобы проверить, правильно ли в микрофинансовой организации составили залоговый договор на квартиру на – внимание! на 1,3 миллиона рублей якобы для того, чтобы якобы рассчитаться с этими самыми автоподставщиками. С таким сыном и врагов не нужно!

Есть вопросы и к другим родственникам. Отец встретил Наталью на остановке, обратил внимание, что она без машины, подавленная и денег у него в долг просит. Но ничего не предпринял. Сестре показалось, что «у нее что-то с головой не в порядке стало, Наталья была неадекватна, речь была непонятна и заторможена». А когда Наталья спустя месяц призналась ей, что стала жертвой аферистов, сестра отреагировала в духе: «да ладно, не может быть»...

Да что с вами, люди?

Момент прозрения

- Все это длилось около месяца. Заявление потерпевшая написала не сразу. Верила, ждала, когда мошенница вернет ей 1,3 миллиона рублей. Ходила к ней домой, но та уже съехала со съемной квартиры. Нам потерпевшая рассказала, что в ночь со вторника на среду проснулась и обнаружила, что у нее из ушей выпали серьги. Расстегнулись и выпали. После этого она зашла в интернет и по запросу «мошенницы» нашла фотографию своей «целительницы». И узнала, что та несколько раз судимая, - прокомментировали «Комсомолке» в пресс-службе полиции Красноярска.

Как доказали вину? Не зря же по всему Красноярску уличные камеры развешаны. И полиция наша хорошо работает.

«Борчиха с порчей» действительно трижды была судима за кражу. Один раз – в Иркутске, дважды в Красноярске. Последняя судимость была условной, даже еще непогашенной. Учитывая неотбытый срок и новый в совокупности за мошенничество в особо крупном размере Любе назначили четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Однако вину свою гражданка категорически не признавала. Доказывала: «Да вы что?! Никакого злого умысла не было. Я хотела снять порчу с женщины. А деньги... так она сама мне давала в знак благодарности. Я что, дура – отказываться?»

Несколько недель назад за спиной Любы, наконец, захлопнулись металлические ворота женской колонии. Что касается ее товарки Гали – ее участие выделили в отдельное делопроизводство.