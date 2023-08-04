СК завел уголовное дело после взрыва газа с пострадавшими в Канске

Фото: СК по Красноярскому краю

Следственный комитет завел уголовное дело после взрыва газа в многоэтажке в Канске. ЧП произошло в подъезде пятиэтажного дома на Каландарашвили, 19 – в этот момент там проходили ремонтные работы по замене газовой трубы.

Следствие завело дело по части 1 статьи 216 УК РФ – нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. По ней предусмотрено наказание в виде небольшого штрафа, ограничения свободы, принудительных работ, либо лишения свободы до трех лет.

По последним данным краевого Минздрава, после взрыва за медицинской помощью обратились 11 человек. Семеро были госпитализированы: вероятно, среди них есть рабочие, которые меняли газовое оборудование.

Фото: СК по Красноярскому краю

В МЧС уточнили, что после взрыва из дома эвакуировали 200 человек, в том числе 20 детей. Пока неизвестно, подлежит ли дом расселению, но в мэрии Канска уже организовали горячую линию для родственников жильцов дома.

В МЧС также добавили, что взрыв повредил только межкомнатные перегородки в квартире, где шел ремонт, а также окна и двери соседних квартир. Стены дома, по предварительным данным, остались целы.

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Сильный взрыв бытового газа в жилом доме прогремел в Канске Красноярского края 4 августа 2023 года. Это произошло вечером в панельной пятиэтажке. Многие люди уже вернулись с работы. Как говорят очевидцы, все произошло буквально за секунды: раздался сильный хлопок и на асфальт посыпались стекла, а потом начался пожар.

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По предварительным данным, в ЧП пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Информации о погибших нет. Взрыв, предположительно, произошел на втором этаже: судя по видео, в одной из квартир там после взрыва началось возгорание.