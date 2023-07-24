Ревнивый красноярец украл у экс-супруги интимные фото и выложил в родительский чат Фото: Мария ЛЕНЦ

34-летняя Анна* (имена изменены) считала своего бывшего излишне эмоциональным. 39-летний Антон* сомневался в ее преданности. От большой и пылкой любви, которая свела их когда-то, не осталось и следа. Ревность, взаимные упреки, шумные разборки, угрозы и, наконец, финал всему этому – развод и девичья фамилия. После трех лет брака разбежались в разные стороны.

Вроде все, надо жить дальше. Анна так и сделала. А вот Антон не спешил сжигать мосты. Мужское самолюбие взыграло и он убедил себя, что вновь завоюет свою бывшую супругу. Стал искать встреч, предлагал вновь сойтись: «Вернись, я все прощу». Но молодая женщина отказалась.

Есть такая пословица: чтобы узнать мужчину по-настоящему, нужно с ним развестись. Это как раз такой случай. В конце марта этого года Антон пришел в гости к своей бывшей. Воспользовался тем, что она не смотрит, взял ее сотовый телефон и устроил инспекцию с пристрастием. И вдруг обнаружил в мессенджерах переписку с другим мужчиной и фотографии нескромного характера. Ревнивец по тихому перекинул приватный контент на свой телефон и на этом пока остановился.

Через полторы недели снова пришел к бывшей. Об этом все соседи узнали: крик стоял такой, что они вызвали полицию, опасаясь, как бы не случилось «семейное Бородино». Дебошира подхватили под руки и повезли в отдел. В его голове под влиянием алкоголя рождался план мести. А вскоре в двух родительских чатах, детсадовском и школьном, появились фотографии и видео Анны в стиле ню.

Оскорбленная женщина написала заявление в полицию и потребовала наказать обидчика за нарушение конституционного права на неприкосновенность частной жизни. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Кроме того истица настаивает на компенсации моральной обиды.

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