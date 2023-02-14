В Железногорске у молодой пары вымогали 8 тысяч рублей за интимные фото и видео

В полиции завели уголовное дело по статье "Вымогательство" Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске в полицию обратились 19-летние парень с девушкой. Оказалось, от них требуют деньги за интимную переписку, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Молодая пара, как выяснилось, вела интимную переписку в социальных сетях. Друг другу отправлялись как фотографии, так и интимные видео.

Однажды девушка увидела сообщение на своей странице от незнакомого человека. Там же была ссылка. Когда она по ней перешла, то оказалась на вкладке с авторизацией. Решив, что случился сбой и она «вылетела» со страницы, девушка ввела свой логин и пароль, однако страница так и не открылась.

Спустя несколько дней паре отправили коллаж из откровенных фото девушки с требованием перевести 8 тысяч рублей. В случае отказа всю любовную переписку пригрозили отправить друзьям и родным. Зато после полной оплаты взломщики обещали не просто удалить весь компромат, но даже отправить инструкцию, как не попасться на подобную уловку вновь.

За 8 тысяч рублей взломщики пообещали удалить весь компромат Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Однако пара попалась не из пугливых и, несмотря на шантаж, отправилась в полицию. К моменту их обращения в дежурную часть компромат действительно получила часть друзей и родственников.

На вымогателей заведено уголовное дело.