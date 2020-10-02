В Железногорске мужчина принес на работу бывшей жены ее интимные фото Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Железногорска из мести бывшей жене перешел границы дозволенного и теперь должен будет искупить свою вину, отработав 300 часов на благо общества. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города, 50-летний местный житель не смог смириться с разводом. И придумал продемонстрировать «аморальный облик» 42-летней экс-супруги. Взял ее интимные фотографии, сделанные еще в период совместной жизни, и принес к ней на работу, показал руководителю.

Как поступил руководитель, не уточняется. Хочется верить, что он не повелся на интриги и на работе женщины это не отразилось. Но когда ей стало об этом известно, она написала заявление в полицию. Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия».Несмотря на то, что мужчина все отрицал, его вину удалось доказать полностью.