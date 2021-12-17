В Красноярске 57-летний бизнесмен отправлял в соцсетях школьницам свои интимные фотографии Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 57-летний гендиректор фирмы по утилизации техники отправлял дикпики школьницам. Об этом сообщает «7 канал».

Мужчина действовал в соцсетях под фейковым аккаунтом, не указав ни возраст, ни другую информацию о себе. В друзьях у него две девочки, на аватарках которых персонажи аниме. Японской мультипликацией интересовался и сам подозреваемый, правда, в жанре 18+. Он подписан на несколько пабликов с хентаем. Причем аккаунт был зарегистрирован 30 августа 2010 года.

Так, следователи выяснили, что предприниматель часто общался со школьницам. Но делился с ними он не житейскими мудростями, а фотографиями своего полового органа. Пока потерпевшими признаны две 14-летние школьницы – из Владивостока и Нижнего Новгорода. Он демонстрировал им свой половой орган с 2018 по 2021 год. Однако «7 канал» сообщает о 16-летней девушке, которая, собственно, и обратилась к правоохранителям изначально.

В итоге предпринимателя задержали и завели в его отношении уголовное дело по статье «развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в отношении двух лиц». Сейчас он находится под стражей.