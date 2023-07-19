Из Красноярска на Таймыр отправилась комплексная экспедиция РГО. Фото: Красноярское краевое отделение РГО

Из Красноярска на север края направилась комплексная экспедиция Русского географического общества. Из названия экспедиции становится понятна и ее цель: «Преображение Таймыра» - как и каким образом проходило покорение территории первопроходцами. Однако в отличие от них, участники современной экспедиции направились по Енисею не на деревянных кочах, а на новейшем научно-исследовательском судне «Сибирский исследователь».

В планах нынешнего сезона – изучение на Таймыре состояния объектов историко-культурного наследия, а также поиск следов пропавших арктических экспедиций прошлых веков. После того, как прибудут в порт Дудинки, оставят судно там, затем переезд на реку Пясину и на двух моторных лодках отправятся вниз по ней.

- Нам предстоит исследовать состояние объектов исторического и культурного наследия, связанных с историей открытия и освоения Арктической территории. Возможно, удастся найти следы пропавших арктических экспедиций, но загадывать не будем. Ведь наш проект, с одной стороны, предполагает серьезные историко-культурные исследования, с другой — несет в молодежную среду идеи патриотизма, величия Родины и ее истории. А также те нравственные качества, которые помогли нашим предкам сделать шаг в неведомое и проложить путь по Северному Ледовитому океану, - сказал руководитель экспедиции «Преображение Таймыра», председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

Добавим, что экспедиция проходит благодаря гранту Русского географического общества. Проект реализуется при поддержке компании «Норникель».

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