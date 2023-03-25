Впервые в истории: арктические путешественники добрались до северной точки Красноярского края на автомобилях

Впервые в истории арктические путешественники на автомобилях добрались до северной точки Красноярского края. Фото: РГО

Арктика веками притягивает путешественников, особенность у нее такая. На чем только ее не покоряли: на поморских кочах (морских судах), на собачьих упряжках, на лыжах, пешком, парусных и дизельных катамаранах. Но чтобы на автомобиле?! Там же нет никаких дорог, - скажет любой, мало-мальски знающий географию.

А это смотря какой автомобиль. Если специально подготовленный, да еще с надежной командой – то можно все. Это доказали участники арктического этапа международной экспедиции «Мыс Челюскин – мыс Пиай». Для понимания: мыс Челюскин находится на Таймыре, это самая северная точка Евразии и в целом континентальной суши. А мыс Пиай – самая южная точка материковой Евразии и находится он в южной оконечности Малаккского полуострова, в Малайзии.

Фото: РГО

Есть еще две самые крайние точки материка Евразия: мыс Рока - самый западный, в Португалии. И мыс Дежнева – самый восточный, расположенный на Чукотке (тот самый, откуда можно смотреть на Америку через бинокль). Первый команда покорила в 2018 году, а второй – в 2020-м. Так что мыс Челюскина стал третьим в копилке путешественников. А на мыс Пиай они планируют отправиться в 2024 году.

В команде четыре россиянина, во главе – член Русского географического общества и арктический блогер Богдан Булычёв. Выехали 8 марта из Якутска, через города Мирный и Удачный, через Полярный круг по зимнику Анабар, затем Хатангу, пещеру Миддендорфа, горы Бырранга, озеро Таймыр.

Фото: РГО

Богдан Булычёв, руководитель экспедиции «Мыс Челюскин – Мыс Пиай»:

- За время дороги до мыса Челюскин было снято более четырех терабайтов видео. Получится хороший многосерийный фильм про Таймыр и Арктику. Сейчас мы «пургуем»: переждём пургу на полярной станции на мысе и после окончания ненастья будем выдвигаться в обратный путь, - доложил Богдан Булычев.

Экспедиция проходит в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годов и при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Центра экспедиционной деятельности «РГО Экспо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тайна, скрытая льдами: куда пропала морская экспедиция сибиряка Ивана Толстоухова

Почти «Перевал Дятлова» или экспедиция по поиску легендарной Земли Санникова. Только случилась она в 17-м веке. В 1686 году молодой дворянин из Мангазеи Иван Толстоухов погрузил на три коча 60 добровольцев и направился вниз по Енисею, чтобы обогнуть по северному океану с запада на восток берега Сибири. Назад не вернулся никто, вся экспедиция затерялась на заснеженных просторах где-то за Полярным кругом (подробнее).

Полуостров сокровищ. Корреспондент KP.RU Евгений Сазонов отправился на Таймыр искать клад легендарного арктического исследователя барона Толля

«Дур-дур-дур, дур-дур-дур... дур-р-р...», - отдается эхом в голове звук отбойного молотка, давно уже заглушенного... Сколько времени мы уже вгрызаемся в вечную мерзлоту на берегу Карского моря? Два дня? Три? А углубились всего на полтора метра. Успеем ли до конца экспедиции? Успеем ли мы откопать одни сокровища и спрятать другие? (подробнее).

Почта Амундсена, золотые часы и медаль Пржевальского: история одной экспедиции на Таймыре

Норвежцы, узнав от наркома иностранных дел молодой советской республики (а дело было в 1923 году), что к ним дипломатической миссией направлена увесистая посылка, удивились. Неужели это та самая почта Руаля Амудсена, отправленная с мыса Челюскина еще в октябре 1919 года и затерявшаяся в пути вместе с двумя матросами? Их, кстати, пытались найти своими силами, но безрезультатно (подробнее).