В Туве из больницы сбежали четыре пациента с сибирской язвой

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17 июля в Республике Тыва из больницы самовольно ушли четыре пациента, зараженные сибирской язвой. Об этом сообщает региональный минздрав.

Сообщается, что четыре пациента сами покинули инфекционную больницу, остался лишь один. В минздраве успокаивают, что состояние всех удовлетворительное, но СанПин предписывает выписку только после полной эпителизации язв на коже. И их не выписали только из-за этого:

«Передача инфекции от человека к человеку крайне редки, но возможны, особенно, если у больного не до конца зажили кожные язвенные проявления», - передают в минздраве Тувы.

При этом в Республике до 20 июля продлен карантин из-за смерти еще одной лошади от вируса.

«КП-Красноярск» в минздраве сообщили, что контактировавших с беглецами будут отправлять под амбулаторное наблюдение. При этом на вопрос о том, будут ли ловить сбежавших, в пресс-службе ответили, что это «межведомственное решение», что бы это ни значило.

В пресс-службе правительства Тувы дали более развернутый комментарий. Там сообщили, что больных будут возвращать в больницу.

Напомним, что вспышка опасной инфекции в Туве случилась в конце июня в Барун-Хемчикском районе Республики. Тогда пастух заразился после того, как попробовал мясо лошади.

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