В Туве обнаружили сибирскую язву у местного жителя

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В Туве выявили случай заражения сибирской язвой у человека. Носитель – мужчина, житель Барун-Хемчикского района. Сообщается, что он мог заразиться после того, как съел внутренности лошади.

Местные СМИ сообщают, что у животного начались судороги, после чего хозяева решили забить лошадь. По одним данным, заразился мужчина, который участвовал в забое, по другим данным, он не просто убил лошадь, но и съел ее мясо.

Сейчас в Барун-Хемчикском районе ввели режим ЧС. Уже установлены все, кто контактировал с зараженным, дома у мужчины проведена дезинфекция. В Роспотребнадзоре отметили, что сибирская язва не передается от человека к человеку, и возможна только при контакте с больным скотом.