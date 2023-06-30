Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июня 2023 14:01

В Туве обнаружили сибирскую язву у местного жителя

Район, где жил заболевший, оцепили и ввели режим ЧС
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Туве выявили случай заражения сибирской язвой у человека. Носитель – мужчина, житель Барун-Хемчикского района. Сообщается, что он мог заразиться после того, как съел внутренности лошади.

Местные СМИ сообщают, что у животного начались судороги, после чего хозяева решили забить лошадь. По одним данным, заразился мужчина, который участвовал в забое, по другим данным, он не просто убил лошадь, но и съел ее мясо.

Сейчас в Барун-Хемчикском районе ввели режим ЧС. Уже установлены все, кто контактировал с зараженным, дома у мужчины проведена дезинфекция. В Роспотребнадзоре отметили, что сибирская язва не передается от человека к человеку, и возможна только при контакте с больным скотом.