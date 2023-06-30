Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Тувы, которого 30 июня госпитализировали c сибирской язвой, находится в тяжелом состоянии. Об этом пишет Министерство здравоохранения по республики Тыва.

29 июня житель села Бижиктиг-Хая почувствовал себя плохо и обратился к медикам за помощью. Он был госпитализирован и переведен в Республиканскую инфекционную больницу. Специалисты подтвердили факт выявления сибирской язвы у 24-летнего мужчины. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям Правительства Республики Тыва с 30 июня и до особого распоряжения на территории города Ак-Довурак и Барун-Хемчикского района вводится карантин.

В министерстве здравоохранения напомнили, что сибирская язва относится к особо-опасным инфекционным заболеваниям. Жителям города Ак-Довурак и Барун-Хемчикского района необходимо неукоснительно соблюдать требования карантина.