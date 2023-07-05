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В Туве четыре человека заболели сибирской язвой. Об этом сообщает региональное отделение Россельхознадзора.

Напомним, что 30 июня был госпитализирован житель села Бижиктиг-Хая с подозрением на сибирскую язву. Чуть позже опасную инфекцию у него подтвердили. Установлено, что 23 июня на чабанской стоянке он занимался убоем лошади для сдачи мяса. Спустя почти неделю, 29 июня, мужчина почувствовал себя плохо и обратился в районную больницу.

На 5 июля диагноз сибирская язва подтвержден у четырех человек.

Специалисты ответственных служб стараются не допустить дальнейшего распространения заболевания на территории республики. Мероприятия по локализации и ликвидации очага инфекции продолжаются.

Отмечается, что сейчас в хозяйстве, где был выявлен возбудитель особо опасного заболевания, содержатся 74 лошади, 34 головы крупного рогатого скота, 6 собак и другие животные. Все они не подвергались обязательной вакцинации.