В Красноярске поймали мошенников, вымогавших 100 миллионов рублей у супруги Митволя

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В Красноярске силовики задержали двух юристов, вымогавших деньги у супруги Олега Митволя Людмилы. Напомним, сам Митволь сейчас находится под следствием за хищения на проекте красноярского метро. Двое мужчин, Андрей и Владимир, обратились к женщине, обещая спасти Митволя от правосудия, пишет телеграм-канал 112.

Мошенники заявили, что действуют от имени суда и прокуратуры. За свои услуги они запросили от Людмилы скромные 100 миллионов рублей, правда, согласившись на первоначальный аванс в 10 миллионов. Женщина дала добро на сделку, правда, на передачу денег пришла не одна, а в сопровождении полицейских, которые и поймали горе-вымогателей с поличным.

На место встречи в одном из парков правобережья мужчины пришли вдвоем. Как только Людмила передала им сумку с купюрами, мошенников арестовали силовики. Пока неясно, действительно ли они действовали от имени каких-то лиц в органах, но скорее всего, красноярцы просто решили нажиться на чужой проблеме.

К слову, Митволь уже не первый раз притягивает к себе интерес различных преступников. В апреле неизвестная женщина смогла вывести 25 миллионов рублей бизнесмена из банка в ОАЭ по поддельной доверенности. Второй раз кошелек Митволя полегчал летом: двое россиян по поддельным паспортам перевыпустили симки, номер одной из которых ранее принадлежал Митволю, и получили доступ к его мобильному банку.

Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в июне прошлого года, при попытке вылететь из Москвы за рубеж. Его обвинили в хищении 957 миллионов рублей на проекте красноярской подземки. Митволь дал признательные показания и заключил досудебное соглашение: расследование дела закончилось в мае, однако приговор суда пока не вынесен.

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