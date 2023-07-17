В Красноярском крае в природном парке «Ергаки» от удара молнии погибла девушка-туристка

В природном парке «Ергаки» от удара молнии погибла девушка-туристка Фото: Мария ЛЕНЦ

Новость, которая пришла ранним утром 17 июля. На юге Красноярского края, в популярном у туристов природном парке «Ергаки» погибла девушка – от удара молнии. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе регионального следкома.

В настоящее время команда спасателей-альпинистов МЧС и следственно-оперативная группа направляется на место трагедии, поэтому все, что известно на данную минуту, дается с пометкой «предварительно». Организованная группа из 14 человек отправилась в поход по горным тропам в «Ергаках».

- В утреннее время 16 июля 2023 года четверо альпинистов начали подъем на гору пик Звездный. Когда туристы находились на высоте скалы около 400 метров, резко ухудшились погодные условия, произошел удар молнии. В результате чего женщина погибла на месте, двое мужчин получили травмы ног, один не пострадал, - прокомментировали в ГСЧУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Участники группы первым делом связались со спасателями Службы спасения Красноярского края. А те уже передали сигнал правоохранителям.

Группа сейчас находится в 16-18 километрах от места восхождения. Местность труднопроходимая. Спасатели и следственно-оперативная группа направляются туда на вертолете. Подробности станут известны ближе к вечеру, поскольку в том месте отсутствует сотовая связь.

Добавим, что в последние дни в южных районах Красноярского края и соседней Хакасии отмечаются погодные катаклизмы: запредельная жара до +35 градусов (это выше средних многолетних показателей) меняется шквалистым ветром, который несет проливные дожди, грозы и крупный град. Наверняка когда четверо туристов подошли к подножию пика Звездный и начали подъем, ничто не предвещало перемен погоды.

Сухие грозы наблюдаются ежедневно в разных районах края, что негативно сказывается на лесопожарной обстановке.

Несколько лет назад «КП» просила прокомментировать аналогичный случай профессора Красноярского института физики имени Л.Б. Киренского Григория Чурилова. Позволим себе процитировать его и в этот раз:

- Поражение человека вызвала линейная молния, та, которую мы можем наблюдать во время практически любой грозы. Образовавшись, она начинает свое движение к земле со скоростью равной 1/6 скорости света. Затем, примерно на расстоянии 200 метров от земли, она переходит в другую свою форму – в кистевой разряд, который бьет на земле по радиусу около 20 метров площади. Если под кистевой разряд попадет человек, то его убьет – абсолютно точно. В случае, если разряд ударит в дом, в котором находятся люди, то они тоже могут пострадать. Но на доме при этом останутся определенные повреждения. Если она ударила в дерево, а рядом стоял человек, то она у дарит и по нему тоже.

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