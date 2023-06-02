В летевший из Красноярска в Новосибирск самолет попала молния Фото: Мария ЛЕНЦ

В летевший из Красноярска в Новосибирск самолет попала молния. Случилось это 29 мая. Информация об этом появилась сначала в соцсетях и СМИ области, после чего в ходе мониторинга об авиационном инциденте стало известно и в правоохранительных структурах. Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, 29 мая 2023 года у воздушного судна Airbus A-320, следовавшего сообщением Красноярск (Емельяново) – Новосибирск (Толмачево), во время послеполетного осмотра были обнаружены следы попадания молнии на створке реверса двигателя. Посадка самолета произведена благополучно, экипаж и пассажиры не пострадали.