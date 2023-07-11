Красноярского застройщика Владимира Егорова выпустили из СИЗО

Владимир Егоров Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярского застройщика Владимира Егорова, главу компании «Сибиряк», выпусти из СИЗО. Как сообщает прокуратура, ходатайствовала об этом сторона обвинения.

- Прокуратура края приняла во внимание возмещение ущерба по уголовному делу в полном объеме (более 391 млн руб.), сотрудничество со следствием, а также возраст и состояние здоровья, - пояснили в ведомстве.

Вместо содержания СИЗО суд применил меру к Егорову в виде запрета определенных действий. Ему нельзя общаться (без согласия следователя) со всеми, кто не является родственниками и имеет какое-либо отношение к уголовному делу. Исключение: сотрудники силовых структур, медики, оказывающие помощь.

Также запрещено пользоваться интернетом, совершать звонки и писать сообщения. Необходимо вовремя являться в суд и к следователю.

Напомним, что утром 16 мая стало известно о задержании бизнесмена Владимира Егорова. Силовики приняли застройщика в аэропорту Красноярска. Егоров подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупном размере на одной из строек в городе.

Следом прошли обыски в офисе «Сибиряка», силовики изъяли документацию. При обыске дома найдена крупная сумма денег, в том числе иностранная валюта.

Также вместе с гендиректором «Сибиряка» была задержана и его дочь Александра Савельева – главный бухгалтер строительной компании. Ее подозревают в соучастии в присвоении бюджетных средств в особо крупном размере. И третий арестованный – оценщик некой фирмы, который составил недостоверный отчет о стоимости объекта.

По версии следствия, в 2020 году «Сибиряк» построил школу на 600 мест в Иланском районе. По условиям администрация района должна была выкупить объект в муниципальную собственность.

- После завершения строительства по указанию Егорова организация привлекла оценщика, который составил отчет, содержащий недостоверные данные о завышенной стоимости объекта на 391 миллиона рублей. На основании отчета и иных поддельных документов администрация района перечислила фирме 1 миллиард рублей, выделенный из краевого бюджета. Таким образом ущерб бюджету составил 391 миллионов рублей, - прокомментировали в прокуратуре.

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