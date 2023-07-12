В День города в Абакане будет праздник «Карапузы, на старт!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в десяти городах Енисейской Сибири состоится фестиваль «Столица здоровья», организованный медиагруппой «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Главные темы фестиваля – здоровый образ жизни с младенчества и активное долголетие. В каждом городе фестиваля состоится фирменный семейный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!» под девизом – «Расти здоровым, малыш!». На старты уже вышли карапузы Енисейска, Канска, Назарова, Ачинска. Маленькие абаканцы, ждем вас!

Семейный праздник здоровья состоится в субботу, 5 августа, в спортивном комплексе им. Н.Г. Булакина. Старты посвящены Дню рождения Абакана. Организаторы приглашают самых юных жителей города от 8 месяцев до 4,5 лет.

Чем займутся карапузы? Будут ползать, бегать, играть, фотографироваться, получать подарки! Несколько площадок фестиваля посвящены здоровью и красоте: бесплатная диагностика стопы, измерение артериального давления взрослым и детям, консультации о детских витаминах, о новинках аптечной косметики.

Свои фотоуголки, развлекательные и познавательные площадки, где можно будет рисовать, играть, читать откроют «Комсомольская правда», Хакасская республиканская детская библиотека и другие соорганизаторы.

Главными помощниками на празднике будут девчата и ребята «Дома волонтеров» Абакана.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Суперсобытие праздника – старты для карапузов. Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию, а ее протяженность зависит от возраста:

от 8 месяцев до 1 года – 7 метров;

1–2 года – 13 метров;

2–3 года – 13 метров;

3–4,5 года - 26 метров (по 13 метров туда и обратно).

Необходима предварительная регистрация.

Все дети получат фирменные медали, сувениры и дипломы. Время не фиксируется, в наших стартах здоровья – победители все!

Организаторы предлагают участникам создать праздничный образ карапузам или всей семье - прийти в костюмах. Тема для образов – здоровый образ жизни, витамины, овощи и фрукты – любое творчество приветствуется. Два победителя будут выбраны зрительским голосованием в каждой возрастной группе.

Регистрация на праздник «Карапузы, на старт!» стартует 12 июля 2023 года и продлится до полного комплектования команды участников.

Для регистрации отправьте заявку-письмо на электронный адрес karapuz_2023@bk.ru: в заявке укажите город, имя, фамилию и полную дату рождения ребенка, Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей, контактный телефон. Через 1-2 дня вы получите ответ с результатами регистрации. Внимание, регистрировать малышей могут только родители или законные представители.

Работа развлекательных площадок с 9.30.

Торжественное открытие праздника в 10.00.

Вход на мероприятие для зарегистрированных участников – свободный.

Все подробности формата праздника «Карапузы, на старт!» в вопросах и ответах здесь.

Группа праздника в Абакане

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии Красноярского краевого Совета ветеранов, министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации г. Абакана, газеты «Хакасия», ГКУЗ РХ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики", Центра здоровья на базе Республиканской клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской, Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова, ГБУК «Хакасская республиканская детская библиотека», спортивного комплекса им. Н.Г. Булакина, «Дома волонтеров» Абакана, АНО ЦСО «Чылтыс».