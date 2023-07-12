В Абакане состоится фестиваль «Столица здоровья»

Фестиваль «Столица здоровья» в городах края Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровый образ жизни с пеленок и активное долголетие – главные темы фестиваля, организованного АО «Губернские аптеки» и красноярским филиалом медиагруппы «Комсомольская правда» в 2023 году в Енисейской Сибири.

Фестиваль «Столица здоровья» в городах края Фото: Мария ЛЕНЦ

Енисейск, Канск, Ачинск, Назарово уже встречали фестиваль, 28 июля и 5 августа «Столицей здоровья» станет Абакан.

Организаторы приглашают и старшее поколение, и юных абаканцев, которым уже исполнилось… 8 месяцев. Что будут делать крошки? Читайте, все расскажем!

«Активное долголетие»

Образовательная площадка фестиваля для абаканцев серебряного возраста и всех, кто интересуется здоровым образом жизни, откроется 28 июля в 11.00 в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова.

В программе:

* Лекции о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий.

*Площадки «Губернских аптек» и «Гармонии звука»: измерение артериального давления, диагностика стопы, диагностика остроты зрения, ультразвуковая чистка очков, проверка слуха и др.

* Площадки ГКУЗ РХ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики" и Центра здоровья на базе Республиканской клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской:

- обследование сердечно-сосудистой системы на аппарате кардиовизор (аналог ЭКГ);

- исследование структуры тела (биоимпедансметрия): определение мышечной, жировой ткани, жидкостных сред, расчет индекса массы тела, необходимое количество калорий и другие показатели;

- экспресс-тест крови на уровень глюкозы и холестерина;

- последующая консультация терапевта с заключением об имеющихся факторах риска развития хронических заболеваний;

- консультация психолога

- информация о диспансеризации.

* Дегустация киселя и чаев из трав, собранных в Сибири.

* Презентация натуральной аптечной косметики.

*Здоровье и забота: консультации сотрудников Отделения Социального фонда России по Хакасии об услугах и мерах поддержки.

В программе возможны дополнения.

! Все гости площадки получат журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте, подготовленный специально для фестиваля, свежую прессу.

В течение всего фестивального дня на первом этаже музея будет работать площадка утилизации просроченных или ненужных вам лекарств. Очень важно для сохранения природы не выкидывать лекарства в мусор, а правильно утилизировать. Приходите, приносите лекарства с собой.

Вход свободный, все услуги предоставляются бесплатно.

«Карапузы, на старт!»

В честь Дня города 70 самых юных абаканцев от 8 месяцев до 4,5 лет, их родители, бабушки и дедушки станут участниками фирменного семейного праздника «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!».

Праздник здоровья состоится 5 августа в спортивном комплексе им. Н.Г. Булакина. Необходима регистрация. Для регистрации отправьте заявку на адрес karapuz_2023@bk.ru: укажите город, имя, фамилию и дату рождения ребенка, Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей, контактный телефон. Заявки принимаются только от родителей или законных представителей. Количество мест ограничено. Набор идет до полного формирования команды участников.

Абакан – пятый город «Столицы здоровья». В 2023 году фестиваль пройдет в десяти городах Енисейской Сибири и объединит тех, кто хочет как можно дольше оставаться здоровым, и тех, кто готов в этом помочь.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии Красноярского краевого Совета ветеранов, министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации г. Абакана, газеты «Хакасия», ГКУЗ РХ "Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики", Центра здоровья на базе Республиканской клинической больницы им. Г.Я. Ремишевской, Отделение Социального фонда России по Хакасии об услугах и мерах поддержки, Хакасского национального краеведческого музея имени Л. Р. Кызласова, спортивного комплекса им. Н.Г. Булакина, «Дома волонтеров» Абакана, АНО ЦСО "Чылтыс.