Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в 10 городах Красноярского края и в Республике Хакасия состоится Фестиваль «Столица Здоровья», организованный медиагруппой «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки».

В «Столице здоровья» будут площадки на важные темы для разных возрастов. В каждом городе Фестиваля состоится фирменный семейный праздник «Комсомолки» – «Карапузы, на старт!».

1. Что такое семейный праздник «Карапузы, на старт!»

Это семейный праздник! Это первый выход в свет малышей, это много смеха, веселья и пользы! Это классные эмоции и фото на память. Это отличная компания и новые знакомства.

2. Кто организатор?

Организатором праздника в городах Красноярского края и в г. Абакане Республики Хакасия является АО «Издательский дом «Комсомольская правда» в лице Красноярского филиала (ИНН/КПП 7714037217/381143001). Адрес: 660022 г. Красноярск, ул. Никитина, д 3Б, тел (391) 206-96-50, электронная почта office@phkp.ru, официальный сайт www.kp.ru , региональный раздел www.krsk.kp.ru

3. В каких городах и когда будет праздник?

Предварительный график с датами проведения Фестиваля «Столица здоровья» по городам:

25 марта – Енисейск;

15 апреля – Канск;

27 мая – Назарово;

17 июня – Ачинск;

29 июля – Абакан;

26 августа – Минусинск;

23 сентября – Лесосибирск;

21 октября – Зеленогорск;

25 ноября – Шарыпово;

23 декабря – Дивногорск.

В графике городов и дат возможны изменения.

«Карапузы, на старт!» проводится в спортивных комплексах городов. Участие – бесплатное.

4. Сколько малышей и какого возраста станут участниками праздника?

Количество участников праздника «Карапузы, на старт!» в каждом городе разное, но не менее 54 в возрасте от 8 месяцев до 4 лет. То есть, на дату праздника в вашем городе детям уже должно исполниться 8 месяцев, но они не могут быть старше 4 лет и 1 месяца.

5. Что карапузы делают на празднике?

Главное событие праздника – старты для карапузов. Малыши будут преодолевать дистанцию ползком или бегом. Ее протяженность зависит от возраста:

от 8 месяцев до 1 года – 10 метров;

1-2 года – 15 метров;

2-3 года – 20 метров;

3-4 года – 40 метров (по 20 метров туда и обратно).

Специально для родителей крошек сообщаем, что ваши малыши ползут не по полу спортзала, а по специальному покрытию – будоматам.

И сразу отвечаем на частый вопрос об обуви: ребенок может ползти/бежать в обуви, босиком, в носочках.

Помимо стартов, на празднике карапузы бегают, играют, развлекаются на специально созданных для них площадках, фотографирутся, смотрят на участие своих родителей в конкурсах, а еще крошки... спят!

Помимо игровых локаций, несколько площадок АО «Губернских аптек» будут посвящены здоровью и красоте: бесплатная диагностика стопы ребенка, консультация о детских витаминах, новинках аптечной косметики, измерение давления. Специалисты социальной защиты ответят на вопросы о государственных услугах, направленных на правильное психическое и физическое развитие малышей. На празднике можно отправить на утилизацию просроченные или ненужные вам лекарства.

Все карапузы получат сувениры и грамоты за участие. Не исключаем, что будут и другие приятные мелочи.

6. Сколько во времени длится праздник?

9.30-10.00 – регистрация участников;

10.00-10.15 – торжественное открытие, семейный парад участников;

10.15-12.30 – старты карапузов, работа развлекательных площадок.

Сначала стартуют самые маленькие карапузы. Вы можете прийти ко времени своего старта: ориентировочно оно будет известно накануне. Уйти можно в любое время: сразу после старта или наигравшись.

7. Будет ли на празднике место, чтобы переодеть или покормить малыша?

Да, будут две специальные «Комнаты матери и ребенка»: для девочек и мальчиков.

8. Будут ли на празднике дежурить врачи скорой помощи?

Да, обязательно. Организаторы стараются сделать площадку исключительно безопасной, но убедительно просят родителей внимательно следить за своими детьми.

9. Есть ли на празднике волонтеры, которые смогут мне помочь с ребенком?

Конечно. Обычно наши волонтеры – это студенты педагогических колледжей и институтов, будущие педагоги. В Фестивале «Столица Здоровья» организаторам помогают ВОД «Волонтеры-медики».

10. Дают ли родители разрешение на обработку персональных данных (своих и ребенка) и разрешение на использование персональных данных, включая фото и видео?

Да! По закону это обязательно. Отправляя нам заявку на регистрацию, вы подтверждаете ваше согласие на нашу работу с вашими персональными данными. Юридически это звучит так.

«Родители или законные представители участника предоставляют право организатору конкурса совершать с его персональными данными и персональными данными ребенка любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Родители или законные представители участника праздника признают право организатора по его усмотрению (без какой-либо компенсации или ответственности) использовать персональную информацию об участнике, фото-, аудио- и/или видеоматериалы с участием участника в промо-, рекламных и прочих публикациях в полиграфии, на радио, телевидении, в интернете и других источниках без ограничения сроков и мест использования данных материалов, а также предоставляют организатору право редактирования таких материалов и передачи их третьим лицам. Подтвержденным согласием с этим пунктом является регистрация на праздник».

11. Когда начинается регистрация на праздник?

Для участия в празднике «Карапузы, на старт!» необходима регистрация. Прием заявок в каждом городе начинается ориентировочно за месяц-три недели до дня праздника и продолжается до полного формирования списков.

12. Как зарегистрироваться на праздник?

Для регистрации необходимо отправить заявку-письмо на электронный адрес karapuz_2023@bk.ru: в теме письма нужно указать «Карапузы, на старт». В заявке должны быть перечислены следующие данные: Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей участника, контактный телефон, а также имя, фамилию и дату рождения ребенка. В ответ на заявку придет автоматическое письмо с вопросом о согласии на обработку персональных данных – ответьте на него. После этого в течении 1-2 дней вы получите письмо с информацией, зарегистрированы ли вы на праздник (при наличии свободных мест) или записаны в резерв (сможете принять участие, если кто-то откажется).

13. В чем приходить?

Форма одежды – удобная, спортивная. Сменка – обязательна! Это наши с вами дети! Уважаемые мамочки, никаких каблуков. Также не забывайте, что вам придется наклоняться. Возможно, ползти вместе с ребенком, и одежда должна быть соответствующая. Не провоцируйте фотографов на пикантные кадры. Приветствуется, если семья в образе: обладатели лучших костюмов награждаются в каждой возрастной группе. Приветствуются костюмы на темы: здоровый образ жизни, витамины – овощи и фрукты, официальный символ праздника – заяц с морковкой. Призеров в этой номинации выбирают сами участники праздника путем голосования: вам выдадут при регистрации специальные купоны.

14. Есть ли какие-то обязательные условия для участия в празднике?

- Ваше желание.

- Подходящий возраст ребенка.

- Одобренная регистрация.

- Сменная обувь у всей семьи.

- Согласие на предоставление и обработку персональных данных.

- Хорошее настроение!

15. Могут ли меняться условия?

Да, организатор оставляет за собой право изменять условия. Неизменно только одно – мы очень ждем встречи с вами!