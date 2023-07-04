Практически каждый год молнии попадают в чьи-то жилища и становятся причинами серьезных пожаров. Фото: Мария ЛЕНЦ

Реально ли защитить свой дом от удара молнии в Красноярском крае, где летом грозы совсем нередки? Этот вопрос волнует многих по понятным причинам. Почти после каждой череды гроз люди читают новости про возгорания от «небесного электричества». Практически каждый год грозовые разряды попадают в чьи-то жилища и становятся причинами серьезных пожаров.

За местными примерами далеко ходить не надо. 6 июня этого года после удара молнии загорелся дом в частном секторе Красноярска. 18 июня в Назаровском районе молния пробила крышу жилища и обесточила улицу села. В 2022 году грозовой разряд угодил в дачный домик в Емельяновском районе и находившийся внутри дачник не смог выбраться из охваченного пламенем строения. В 2021 году в Сухобузимском районе в результате попадания в купол грозового разряда сгорела старинная церковь, «не дожив» до своего 110-летия. И этот список можно продолжать.

У жильцов многоэтажек, особенно современных высоток, меньше всего поводов для беспокойств. Сейчас еще на стадии проектирования таких домов закладываются молниеотводы. А что делать тем, кто живет в старых жилищах? Или в загородных коттеджах? Или проводит лето на даче? Есть ли необходимость в установке громоотводов? Насколько эффективна такая защита? Оказалось, однозначного ответа на этот вопрос нет. Приведем мнения экспертов на этот счет, которыми они поделились 3 июля в пресс-центре «КП-Красноярск» во время пресс-конференции, посвященной рискам ЧС в регионе.

Вот как ответил на вопрос «Нужно ли устанавливать громоотвод?» заместитель начальника главного управления МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников:

- Обязанности устанавливать громоотвод в частном жилом доме нет. Вероятность того, что молния «попадет» именно в ваш дом, стремится к нулю. Тем не менее, есть и такие «счастливчики». Всякое может случиться.

Если дом стоит на пустой местности, и это - единственное возвышающееся жилое строение, то можно установить громоотвод. В качестве него может служить и ваша антенна, но тогда может сгореть телевизор. Как вариант, все острые и высокие части здания можно заземлить, а не ставить молниеотвод.

Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов также высказался на эту тему:

- Молния может попасть в дом по тому же принципу, как она ударяет в дерево. Недавно она пробила крышу жилища в Красноярском крае. Также мне известен случай, когда в селе Зоркальцево Томской области грозовой разряд ударил в церковь. Несмотря на то, что лил дождь, храм сгорел полностью.

Сам по себе громоотвод вряд ли может спасти. Например, сегодня делают заземление опор на линиях электропередач. Однако удар молнии провоцирует мощный разряд. То есть, в любом случае, все сгорит. Хорошо, что попадание молний очень редки: вероятность этого, действительно, стремится к нулю.

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