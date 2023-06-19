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18 июня в селе Сахапта Назаровского района Красноярского края молния пробила крышу частного дома. Об этом сообщает районная администрация.

Люди, к счастью, не пострадали, но хозяевам дома пришлось чинить кровлю после стихии. Но это не единственная беда: из-за мощного скачка напряжения этот дом и вся улица в селе оказались обесточены. А в соседних деревнях – Сереуль и Сосновка из-за молний временно перестали работать водонасосы. Сейчас водоснабжение в населенных пунктах восстановлено.

Напомним, что в воскресенье по всему Красноярскому краю было дождливо, а к вечеру в центральных районах началась гроза. Нестабильная погода ожидается и на текущей неделе.

Специалисты советуют красноярцам во время ударов молнии не нужно подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, нельзя стоять рядом с окном, по возможности выключайте телевизор, радио и другие электробытовые приборы.