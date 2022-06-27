В Лесосибирске молния вырвала с корнем двери подъезда в многоэтажке. Фото: пресс-служба полиции

В Лесосибирске (250 километров по прямой к северу от Красноярска) произошло событие, над которым сейчас ломают голову и сами горожане, и сотрудники полиции. И специалистам-физикам наверняка этот случай будет интересным. Начнем с того, что минувшей ночью над городом прошла гроза. Гром и молнии сибиряков не особенно беспокоят – дело привычное.

В кирпичкой кладке не осталось ничего металлического. Фото: пресс-служба полиции

Но тут под утро случилось нечто необычное – жители пятиэтажного дома №22 в 7-м микрорайоне проснулись от громкого звука. Скрежет, глухой удар, хлопок – что-то среднее между этим заставило людей выглянуть в окно. Они увидели, что массивные входные двери лежали в паре метрах от проема подъезда. И не просто лежали – они были вырваны «с корнем». То есть все металлическое основание, до самого крепления – все вылетело из кирпичной стены вон.

Никто из жильцов не пострадал. Фото: пресс-служба полиции

Первым делом жители дома вызвали полицию. Сейчас оперативники разбираются в том, что произошло. Предварительная версия сводится к тому, что в двери ударила молния. Они были оборудованы кодовым замком, вот электроника и привлекла разряд.

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