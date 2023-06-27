«Рядом бродит раненый марал. Вот он его и пасет»: к домику отшельницы Агафьи Лыковой подкрался голодный медведь

Агафья Лыкова. Фото: заповедник «Хакасский»

Эта весна (а вслед за ней и лето) стали настоящим испытанием для отшельницы Агафьи Лыковой. Сначала пришла большая вода – у лесной заимки смыло один из домиков. Потом ударил мощный шторм-ветровал. Но главное: рядом стали рыскать голодные медведи. Как 78-летняя затворница справляется со всеми напастями, рассказал «КП – Красноярск» директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Фото: заповедник «Хакасский»

Дом смыло, как щепку

Настолько холодной весны на ее памяти не было вовсе, - признается бабушка Агаша. Хотя здесь она с самого начала. Родилась 17 апреля 1944 года, прямо в таежной глуши. Сюда ее семья, староверы-беспоповцы Лыковы, бежала от новой власти.

За годы изоляции (и после) пережила многое. Но такого не припомнит. Зима никак не хотела уходить, держалась до последнего. Очень зябко было даже в конце мая.

Но в начале июня – как назло – шарахнула жара, почти +40 градусов. Стремительно начал таять снег в горах, реки поднялись, превратились в бурные потоки.

А заимка отшельницы как раз стоит на одной из них, Еринате. Берег крутой, постройки высоко. Казалось, им ничего не угрожает. Однако большая вода смыла дом геолога Ерофея Седова (он находился ниже по косогору). Еще довольно крепкую избу стихия снесла на раз.

- Остался только сарайчик и дровяник, - говорит Виктор Непомнящий. - Сама заимка Агафьи не пострадала.

Тропинку пропилили

Через пару недель потоп схлынул. Но тут новый «сюрприз» природы – разыгралась буря. Жуткий шторм-ветровал прошелся по заимке. Деревья – большие и маленькие – выворачивало с корнем, ломало, как карандаши. Благо ни одно из них не рухнуло на дом, все обошлось.

Но вот незадача: единственную тропинку к реке Еринат, куда Карповна ходила за водой, завалило напрочь. Что делать? Пришлось искать новую, она неудобная, длинная. Поди-ка одолей, а еще с ведрами в руках!

- Да-да, она сама таскает воду из реки, по этой круче, - подтвердил директор заповедника «Хакасский». - Вообще я заметил: дождевой водой Агафья Карповна не пользуется. Ни разу не видел, чтобы она ею даже коз поила.

Фото: заповедник «Хакасский»

Это сколько же надо перетаскать ведер – для себя, хозяйства, скотины. А теперь еще по опасной тропинке… Непорядок! На помощь отшельнице выдвинулись инспекторы заповедника (они много лет опекают бабушку).

Добраться до нее сейчас оказалось очень нелегко. Три дня шли на лодках от города до основного кордона. А еще два – буквально пробивались.

- Пилили завалы! То есть идешь, видишь: река перегорожена, выходишь из лодки в сапогах-болотниках. Пилишь деревья, вытаскиваешь на берег, и дальше. Сильное течение, вода ледяная, река не прогрелась еще. Бывали случаи, что и себя задевали. Конечно, это опасно.

Пять дней, и на месте. Первым делом пропилили для бабушки тропу к реке, чтобы носить воду было сподручнее. Потом принялись за другие дела. Всё, чтобы облегчить и без того непростое житье-бытье затворницы.

Отвернула медведя молитвой

- Как она сама? Звонила неделю назад по «спутнику», - продолжает Виктор Непомнящий. – Говорит, очень ждет подмогу. Подыскать помощника, как и раньше, вызвалась старообрядческая церковь. Но на это требуется время: нужно, чтобы и характер у человека был подходящий, и чтобы благословение получил. Агафья просит прислать женщину. Но это практически нереально.

Вряд ли кто-то из женщин, кроме нее, сможет продержаться в таких суровых условиях. Так что пока управляется сама. Несмотря на возраст, себя не щадит.

- Я прошу: «Не надо сажать столько! Ну что, мы морковки не привезем?». Но Агафья стоит на своем. Не так давно к ней приезжал друг из Красноярска, журналист Андрей Гришаков. Помог посадить картошку, еще что-то. Уже хорошо, всё ей легче.

Кошки Агафьи. Фото: заповедник «Хакасский»

На заимке ведь каждый день – новые заботы. То домик унесло, то ветер повалил деревья. К тому же повадились в гости настырные медведи. Страху натерпелась!

- Просыпаются голодные, вот и шныряют по округе. И медведица с медвежатами, и просто одиночки. Это повторяется из года в год. Наши мужики говорят: «Да, следов много – опасно». В это раз заметили, рядом подранный марал бродил. Скорее всего, медведь караулил раненого, вот и подобрался к заимке. Что поделаешь – тайга! А стрелять мы не имеем права, заповедник.

Агафья Лыкова. Фото: Андрей ГРИШАКОВ

Чтобы отпугнуть медведя, у Карповны есть петарды. А еще – секретное «оружие» - молитва. Как-то затворница поделилась историей: шла по лесу, а навстречу зверь. Не разойдешься, никуда не денешься! Тогда она принялась молиться. И случилось невероятное: медведь не тронул отшельницу, повернулся и ушел в тайгу.

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