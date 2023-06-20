«Одна из лучших суббот этого лета!»: как прошел фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году фестиваль «Столица здоровья» пройдет в 10 городах Енисейской Сибири. И в каждом городе – два особенных события для людей разных возрастов. Это фирменный семейный праздник «Комсомолки» «Карапузы, на старт!» для малышей от 8 месяцев до 4 лет, первые в их жизни спортивные соревнования. Конечно же, с медалями, дипломами и подарками.

Праздник здоровья для самых юных горожан: первые в жизни малышей старты, первые медали и дипломы Фото: Мария ЛЕНЦ

Старшее поколение мы приглашаем на образовательную площадку с лекциями о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах, с дегустациями, презентациями и профилактическими осмотрами. Все участники получают в подарок журнал «Серебряный возраст», который подготовлен специально для «Столицы здоровья».

Уже традиционно фестиваль начинается с зарядки. В Ачинске ее провела Елена Козлова, фитнесс-тренер, студентка медицинского техникума Фото: Мария ЛЕНЦ

Фестиваль уже прошел в Енисейске, Канске, Назарове. Как это было в Ачинске и какая информация пригодится не только жителям этого города, но и всем красноярцам?

Задача на день – пройти 10 тысяч шагов

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» предлагают участникам серебряного возраста самую актуальную информацию, но и сами участники тоже выработали свои рецепты долголетия и правила поведения. Давайте послушаем обе стороны.

Преподаватель Ачинского медицинского техникума Ольга Попкова приготовила для гостей фестиваля лекцию о здоровых привычках Фото: Мария ЛЕНЦ

- Чаще всего спрашивают, как питаться при заболеваниях, как оказать себе первую помощь, как ухаживать за тяжелобольными, - говорит Ольга Попкова, преподаватель спецдисциплин Ачинского медицинского техникума.

Ольга Сергеевна уже около 10 лет преподает и в общественном университете «Активное долголетие»:

- Интерес очень большой, каждый год мы набираем слушателей. Много новичков, но есть и те, кто приходит во второй и в третий раз.

- Действительно, интерес к здоровому образу жизни растет, причем среди всех возрастов, - подтверждает Кристина Толстоброва, заведуюшая аптекой № 27. – Люди приходят за лекарствами и удивляются, что так много всего: массажеры, тапочки-релаксы, новинки для бани (коврики, натирки и пр.). А еще у нас постоянно проходят специализированные Дни открытых дверей, когда мы готовим дегустации, консультации, акции.

Для дегустации на фестивале фармацевты приготовили чай с рябиной, чабрецом, ежевикой, топинамбуром, он особенно полезен для пожилых, понижает сахар Фото: Мария ЛЕНЦ

Напомним, ближайшие Дни открытых дверей в «Губернских аптеках» пройдут по всему Красноярскому краю в октябре, это самый насыщенные встречами месяц: 1 октября - Международный день пожилых людей, затем второй четверг октября, в этом году это 12 октября, - Всемирный день зрения, и 29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом.

- Самая популярная услуга - проверка зрения, - говорит Ольга Ковалевич, директор Ачинского филиала АО «Губернские аптеки». – Что касается диагностики стопы, то сейчас самое удачное время, ведь зимой не всем удобно разуваться, а летом это сделать очень легко. Еще мы ждем всех в наших ветеринарных аптеках. Наше отличие от зоомагазинов в том, что у нас не только игрушки, лакомства, одежда и другие товары для питомцев, но и лекарственные препараты и вакцины. На их продажу нужна лицензия, она у нас есть. И в наших ветеринарных аптеках работают врачи, они оказывают необходимые консультации посетителям.

Во всех городах фестиваля работает площадка, где оптометрист проверяет остроту зрения. Не все знают, что это можно сделать в любое время и бесплатно в «Губернских аптеках» Фото: Мария ЛЕНЦ

Участники фестиваля, в свою очередь, тоже поделились своими рецептами активного долголетия.

Сергей Никитин, председатель Ачинского городского Совета депутатов Фото: Мария ЛЕНЦ

- Как мы будем жить - зависит от нашего настроя. С годами понимаешь, что жизнь – это движение. Не надо себя жалеть! Каждое утро я полчаса занимаюсь гимнастикой, задача на каждый день – пройти не меньше 10 тысяч шагов. И надо поменьше заглядывать в паспорт, - говорит Сергей Никитин, председатель Ачинского городского Совета депутатов.

Галина Семеновна поблагодарила организаторов за интересный и полезный фестивальный день Фото: Мария ЛЕНЦ

- Полжизни, а это 41 год, я проработала в ачинской школе № 14 учителем математики, всегда в кипучей жизни, - рассказывает о прошлом Галина Семеновна и делится настоящим, - а сейчас уже 18 лет хожу в хор «Причулымские зори», ездим на фестивали, выступаем. И в Доме учителя много событий происходит, у нас в крае было когда-то 13 таких Домов, осталось всего три, в том числе и в Ачинске. Сегодня на фестивале здоровья собралась чудесная аудитория, много интересного узнала. Например, что лекарства нельзя выбрасывать, а можно бесплатно сдать на переработку в «Губернских аптеках». Спасибо организаторам, молодцы.

- Ушел с работы год назад. Был нужен, стал не нужен, надо чем-то заниматься, и мой рецепт - огород! Пашу, сажаю, поливаю, есть свой пруд с карасями, - говорит Виктор. – Я пришел из-за стопы, надо было проверить.

Виктор Петрович пришел на фестиваль сделать диагностику стоп Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровые стопы — это красота и прекрасное самочувствие!

Проверить стопы можно на всех фестивалях «Столица здоровья», и это действительно важно. Особенно пожилым людям. Ведь в процессе естественного старения замедляются обменные процессы, кожа теряет эластичность, уменьшается выработка коллагена, мышечный тонус снижается, ухудшается кровоснабжение в тканях. Стопы требуют особого внимания, потому что именно на них приходится самая большая ударная нагрузка. Стопы выполняют функцию амортизаторов нашего организма. У пожилых людей часто меняется размер и формы стопы, появляются деформации пальцев и болезненные натоптыши, плоскостопие. В итоге стопы теряют ударопоглощающие свойства и чрезмерные ударные нагрузки приводят к преждевременному износу суставов ног, позвоночника. С возрастом стопы становятся разными, нагрузка на одну ногу возрастает, что тоже ведет к износу суставов. Появляется дискомфорт при передвижении, болевые ощущения, быстрая утомляемость. В итоге могут развиться такие заболевания, как артроз, радикулит, остеохондроз, грыжи дисков позвоночника, варикозное расширение вен, пяточная шпора, вросший ноготь.

Компьютерное сканирование стоп выполняется на немецком оборудовании Pedag Pro и позволяет выявить плоскостопие и деформацию стопы у взрослых и детей с 6 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Особенно необходима проверка стоп пожилым людям Фото: Мария ЛЕНЦ

- У всех, кто сегодня прошел диагностику стопы, плоскостопие 1-й и 2-й степени и вальгусная стопа, когда пальчик заходит на пальчик, - говорит Ольга Стрельцова, фармацевт ачинской аптеки № 27. – Конечно, в таких случаях нужны ортопедическая обувь, специальные стельки, межпальцевые перегородки. Мы, когда делаем диагностику, даем индивидуальные рекомендации.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Советы дает и врач-ортопед Салона ортопедии «Губернских аптек» Наталья Бузуевская:

- Многих проблем можно избежать, если научиться заботиться о здоровье своих стоп. В первую очередь необходимо правильно подбирать обувь. Для повседневной жизни необходима обувь с широкой носовой частью (чтобы все пальцы в обуви были расправлены), с плотным поддерживающим задником, на умеренно гибкой подошве, с умеренным подъемом пяточной области (перепад между пяткой и носком до 4 см), с амортизирующей и противоскользящей подошвой. В обуви должна быть анатомическая стелька с выкладкой сводов, благодаря которой происходит поддержка сводов стоп и перераспределение давления и нагрузки.

Для нормализации мышечного тонуса в связках и мышцах стоп необходимо 2-3 раза в неделю делать теплые ножные ванны с морской солью по 20-30 минут. Для улучшения кровообращения в мышцах, с противоотечной целью необходимо массировать стопы и голени ежедневно. Обязательно нужно ежедневно выполнять лечебные упражнения. Их много. Нужно подобрать для себя комплекс и выполнять его по 15-20 минут в день.

Также есть большой выбор массажеров для стоп (от различных шариков, каталок, массажных тапочек, рельефных ковриков до электромассажеров). Массаж стоп, на которых находится множество биологически активных точек, положительно скажется и на здоровье всего организма. Очень полезно для стоп ходить босиком по рельефным поверхностям или по песку – это отличный способ размять и укрепить стопы и икроножные мышцы.

Еще больше фотографий фестиваля здесь.

Все для детей, и о родителях не забыли

Главные герои праздника» «Карапузы, на старт!», конечно же, малыши. Но и для взрослых много занятий: узнали, как правильно посадить ребенка в автокресло, протестировали натуральную косметику собственного производства «Губернских аптек», сделали фото и видео своих детей для семейного архива, познакомились с детскими подвижными и спокойными играми для разных возрастов.

Карапузы Ачинска. Растите здоровыми, малыши! Фото: Мария ЛЕНЦ

- Вот в этой капусте мы вас, дети, и нашли! Фото: Мария ЛЕНЦ

«Огромная благодарность всем причастным к такому масштабному празднику. Одна из лучших суббот этого лета, большое спасибо организаторам: диагностика стоп, витамины, косметика, консультации специалистов. А сколько игр и игрушек, фотозоны. Пока все посмотрели, уже и время старта подошло. Медаль сын до сих пор не снимает. Большой пакет подарков и для ребенка, и о родителях не забыли, спасибо!».

«Прекрасное мероприятие побольше бы таких! Всем организаторам и волонтерам огромное спасибо»

Так оценили праздник ачинские родители в социальных сетях.

Первые медали Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше фотографий по ссылке.

Волонтеры Ачинского педагогического колледжа не просто помогали в организации спортивного праздника, но и заодно сдали экзамен на профессионализм.

- Когда ко мне подошла мама с плачущим ребенком, и спросила, что делать, если малыш категорически отказывается заходить в зал и просится домой, я, честно сказать, растерялась. Но сообразила, что рядом со мной на регистрации работают будущие воспитатели детского сада Вера и Соня, и они точно помогут!

Что и как они сказали малышу – профессиональный секрет, но он вышел на первый в своей жизни спортивный старт. После праздника мама подошла поблагодарить, а сияющий малыш с медалью сам нес пакет с подарком!

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда», АО «Губернские аптеки», Красноярский краевой Совет ветеранов при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации Ачинска, ЦБС Ачинска, Управления социальной защиты населения по Ачинску и Ачинскому району, «Комплексного центра социального обслуживания населения «Ачинский», Ачинской межрайонной больницы, педагогического колледжа, медицинского техникума, ГСК «Олимп», ООО «Тамерлан».

Внимание

Следующей «Столицей здоровья» станет Абакан

Подробности

Малыши Абакана в возрасте от 8 месяцев до 4 лет смогут принять участие в семейном празднике здоровья «Карапузы, на старт!». Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию от 9 до 30 метров. Для участия нужна предварительная регистрация, следите за новостями в социальных сетях и на сайте «Комсомольской правды».

Фото: Мария ЛЕНЦ

В программе образовательной площадки фестиваля лекции о здоровом долголетии, площадки профилактических осмотров «Ваше здоровье», дегустации, консультации, чаепитие.

«Столица здоровья» пройдет в столице Хакасии в конце июля. Вход на площадки фестиваля свободный.

Фото с награждения сотрудников аптеки

Участники фестиваля «Столица здоровья» поздравили лучших фармацевтов Ачинска! Благодарственные письма главы города в честь 340-летия Ачинска и Дня медицинского работника за высокий профессионализм получили Кристина Толстоброва, заведующая аптекой № 27, и Марина Селихова, фармацевт аптеки № 27.

Это самая большая аптека сети «Губернских аптек» в Ачинске и Ачинском районе.