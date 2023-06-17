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17 июня 2023 12:35

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: «Карапузы, на старт!»