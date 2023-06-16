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16 июня 2023 12:05

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Мария ЛЕНЦ
Мария ЛЕНЦ
Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»

Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»