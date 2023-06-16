Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»
Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»
Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»
Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»
Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»
Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»
Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»
Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»
Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»
Фестиваль «Столица здоровья» в Ачинске: образовательная программа «Активное долголетие»