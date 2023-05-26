Чиновников осудили, а оперативных дежурных оправдали: в Норильске закончился первый суд по делу гибели семьи после схода лавины

Сход лавины на севере Красноярского края: следком возбудил уголовное дело. Фото: Ирина ЯРИНСКАЯ

В Норильске закончился суд над шестерыми сотрудниками местной администрации по делу гибели семьи после схода снежной лавины в 2021 году. Как сообщили «КП-Красноярск» в пресс-службе краевого суда, четверых оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы оправдали, так как суд не нашел в их деяниях состава преступления по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц». Они будут реабилитированы.

В то же время двоих чиновников – специалистов отдела Управления имущества признали виновными по той же статье. Им назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

Также продолжается судебное рассмотрения дела в отношении главного специалиста отдела муниципального контроля администрации города Норильска.

Напомним, что трагедия произошла 8 января 2021 года около полуночи – погибла семья с полуторагодовалым ребенком. Выжил только старший ребенок – 14-летний сын. В ту ночь снегом накрыло несколько домиков, стоящих на территории одной из баз. Из себя они, по сути, представляют простые дачные домишки, где периодически останавливаются отдыхающие. О случившемся сообщили очевидцы, которые смогли спастись и не оказаться под снегом. На место ЧП в экстренном порядке прибыли спасательные отряды из Дудинки и Норильска. Поиски продолжались в темноте несколько часов, пока окончательно не стало понятно, что под завалами снега искать больше некого.

Во время следствия выяснилось, в 2018 году главный специалист отдела муниципального контроля проводил проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», где погибший возвел жилой дом в нарушении законодательства. Чиновник не отразил это в составленном акте по результатам проверки.

Главный специалист указал, что земельный участок свободен от объектов движимого и недвижимого имущества, в результате чего меры по сносу самовольно возведенной владельцем постройки не принимались. В его отношении дело еще рассматривается судом.

В это же время сотрудники Управления имущества, которых признали виновными, также должны были контролировать использование земельных участков, принадлежащих муниципалитету. Должны проверять, законно ли ведется на них застройка. Привлекать экспертов, которые бы проверяли потенциальную опасность. Но никто этого не делал, в результате в районе «Горы Отдельной» и вырос так называемый «дачный» поселок, где у владельцев домов нет разрешительных документов.

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