16 и 17 июня в Ачинске состоится фестиваль «Столица здоровья»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Здоровый образ жизни с пеленок и активное долголетие – главные темы фестиваля, организованного АО «Губернские аптеки» и красноярским филиалом медиагруппы «Комсомольская правда».

Образовательная площадка фестиваля для старшего поколения откроется 16 июня в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина по адресу Юго-Восточный р-н, 17 и будет работать с 14.00 до 17.00.

В программе:

- Лекции о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, горожан серебряного возраста.

- Площадка «Губернских аптек»: измерение артериального давления, диагностика остроты зрения, диагностика стопы, проверка слуха и др.

- Дегустация чаев из трав, собранных в Сибири.

- Презентация натуральной косметики.

- Консультации специалистов учреждений соцобслуживания о государственных услугах для пожилых людей в части ухода и заботы, льгот.

- Консультации сотрудников отделения Социального фонда России по Красноярскому краю об электронных сертификатах на приобретение технических средств реабилитации.

Все гости фестиваля получат журнал о здоровом образе жизни в серебряном возрасте, свежую прессу.

В течение всего дня в библиотеке будет работать площадка утилизации просроченных или ненужных вам лекарств. Очень важно для сохранения природы не выкидывать лекарства в мусор, а правильно утилизировать. Приходите, приносите лекарства с собой.

Самые юные горожане от 8 месяцев до 4,5 лет, их родители, бабушки и дедушки станут участниками фирменного семейного праздника «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!», который состоится 17 июня в спортивном зале «Атлет». Необходима регистрация, все подробности здесь.

Ачинск – четвертый город фестиваля «Столица здоровья». В 2023 году фестиваль пройдет в десяти городах Енисейской Сибири и объединит тех, кто хочет как можно дольше оставаться здоровым, и тех, кто готов в этом помочь.

Вопросы о фестивале можно отправлять на почту office.kraskp@phkp.ru

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации Ачинска, ЦБС Ачинска (Центральная библиотека им. А.С.Пушкина и Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара), «Управления социальной защиты населения» по Ачинску и Ачинскому району, «Комплексного центра социального обслуживания населения «Ачинский», «Центра социальной помощи семье и детям «Ачинский», педагогического колледжа и медицинского техникума, агентства праздников «Карапуз на борту!», ООО «Тамерлан».