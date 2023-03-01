В 2023 году в десяти городах Енисейской Сибири состоится фестиваль «Столица здоровья»

Фото: Губернские аптеки

Основная идея фестиваля - здоровье, как главная ценность человека в любом возрасте. В любом городе края есть возможности вести здоровый образ жизни, главное - найти занятие по душе и единомышленников.

Организаторами выступают красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки».

В «Столице здоровья» будут площадки и важные темы для разных возрастов. Самые юные горожане от 8 месяцев до 4 лет, их родители, бабушки и дедушки станут участниками фирменного семейного праздника «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!».

Фото: Мария ЛЕНЦ

В библиотеках для льготополучателей разных категорий, людей с инвалидностью, горожан серебряного возраста будут организованы лекции о здоровом долголетии, государственных программах лекарственного обеспечения, современных электронных сервисах – рецептах и сертификатах на приобретение технических средств реабилитации.

На индивидуальных консультационных площадках «Губернских аптек» и волонтеров-медиков можно будет пройти оптометрию, проверить слух, измерить артериальное давление, определить насыщенность крови кислородом, продегустировать лечебные чаи.

Также в день фестиваля можно будет сдать на утилизацию просроченные или ненужные лекарства.

Фото: Губернские аптеки

- К участию в фестивале мы приглашаем 9 городов Красноярского края - Енисейск, Канск, Назарово, Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, Зеленогорск, Шарыпово, Дивногорск и столицу Республики Хакасия – Абакан, - рассказывает Ала Истрати, директор красноярского филиала медиагруппы «Комсомольская правда». - Первой «Столицей здоровья» станет Енисейск. Праздник здоровья состоится 25 марта. Он пройдет на двух основных площадках – в физкультурно-спортивном центре «Юбилейный» и в Центральной городской библиотеке.

Организаторы отмечают, что фестиваль «Столица здоровья» – открытая площадка, присоединиться к нему и сделать свое мероприятие, от городских зарядок до открытых занятий на тему здорового образа жизни, могут любые организации. Ваши заявки ждут на электронную почту office.kraskp@phkp.ru

Фестиваль проходит при поддержке и участии министерств здравоохранения и социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, Красноярского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики», Красноярской региональной общественной организации ветеранов, отделения СФР по Красноярскому краю.