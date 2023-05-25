Малышей Ачинска приглашают на праздник «Карапузы, на старт!»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2023 году в десяти городах Енисейской Сибири состоится фестиваль «Столица здоровья», организованный медиагруппой «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Главные темы фестиваля – здоровый образ жизни с младенчества и активное долголетие.

В каждом городе фестиваля состоится фирменный семейный праздник «Комсомолки» - «Карапузы, на старт!» под девизом – «Расти здоровым, малыш!».

Семейный праздник состоится в субботу, 17 июня, в спортивном зале «Атлет». Организаторы приглашают карапузов Ачинска от 8 месяцев до 4,5 лет. Вести здоровый образ жизни можно и нужно с пеленок!

Что будем делать? Ползать, бегать, играть! Несколько площадок «Губернских аптек» будут посвящены здоровью и красоте: бесплатная диагностика стопы, измерение артериального давления взрослым, консультации о детских витаминах, для мам – о новинках аптечной косметики.

Специалисты Социального фонда России ответят на вопросы о материнском капитале, а «Центра социальной помощи семье и детям «Ачинский» - о государственных услугах, направленных на правильное психическое и физическое развитие малышей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Свои фотоуголки, развлекательные и познавательные площадки, где можно будет рисовать, играть, читать откроют «Комсомольская правда», Центральная детская библиотека Ачинска, агентство праздников «Карапуз на борту», Госавтоинспекция и другие соорганизаторы.

Главными помощниками на празднике будут волонтеры - студенты педагогического колледжа и медицинского техникума Ачинска.

Суперсобытие праздника – старты для карапузов. Первые в жизни для многих! Малыши будут преодолевать ползком или бегом дистанцию, а ее протяженность зависит от возраста:

от 8 месяцев до 1 года – 7 метров;

1–2 года – 15 метров;

2–3 года – 15 метров;

3–4,5 года - 30 метров (по 15 метров туда и обратно).

Необходима предварительная регистрация.

Все дети получат фирменные медали, сувениры и дипломы. Время не фиксируется, в наших стартах здоровья – победители все!

Организаторы предлагают участникам создать праздничный образ карапузам или всей семье - прийти в костюмах. Тема для образов – здоровый образ жизни, витамины, овощи и фрукты – любое творчество приветствуется. Победители будут выбраны зрительским голосованием в каждой возрастной группе.

Регистрация на праздник «Карапузы, на старт!» стартует 26 мая 2023 года и продлится до полного комплектования групп.

Для регистрации отправьте заявку-письмо на электронный адрес karapuz_2023@bk.ru: в заявке укажите город, имя, фамилию и полную дату рождения ребенка, Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей, контактный телефон. В течении 1-2 дней вы получите ответ с результатами регистрации.

Работа развлекательных площадок с 9.30.

Торжественное открытие праздника в 10.00.

Вход на мероприятие для зарегистрированных участников – свободный.

Все подробности о формате праздника «Карапузы, на старт!» в вопросах и ответах здесь.

Группа праздника в Ачинске.

Организаторы фестиваля «Столица здоровья» - красноярский филиал медиагруппы «Комсомольская правда» и АО «Губернские аптеки» при поддержке и участии министерства здравоохранения и министерства социальной политики Красноярского края, Красноярского краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, ВОД «Волонтеры-медики», отделения Социального фонда России по Красноярскому краю, Красноярского краевого Совета ветеранов, Госавтоинспекции Красноярского края, а также администрации Ачинска, ЦБС Ачинска (Центральная библиотека им. А.С.Пушкина и Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара), «Управления социальной защиты населения» по Ачинску и Ачинскому району, «Комплексного центра социального обслуживания населения «Ачинский», «Центра социальной помощи семье и детям «Ачинский», педагогического колледжа и медицинского техникума, агентства праздников «Карапуз на борту!», ООО «Тамерлан».