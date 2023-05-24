В Канске вынесли приговор ревнивцу, который пытался сжечь бывшую жену с сожителем и ребенком

Фото: прокуратура Красноярского края

В Канске вынесли приговор по резонансному делу местного жителя, который пытался сжечь бывшую жену. Ревнивец устроил пожар в доме, где в этот момент находились женщина, их общий ребенок и новый сожитель экс-супруги. Сильнее всего пострадал мужчина, который открыл пироману дверь – он получил ожоги почти всего тела.

Преступление мужчина совершил в сентябре: напившись, он приехал на такси к общежитию, где его бывшая пассия проживала с новым мужчиной. Когда тот открыл ему дверь, поджигатель плеснул на него горючую жидкость и поджег, а потом бросил импровизированный «коктейль Молотова» в комнату, где находились женщина с полуторагодовалой дочерью.

Фото: СК по Красноярскому краю

Семейство чудом смогло выбраться из пожара, а пострадавший мужчина пережил покушение, несмотря на то, что получил 95% ожогов тела. Сам поджигатель убежал с места преступления, но был задержан спустя буквально два часа: ориентировку на преступника сразу же передали всем наружным нарядам полиции. Один из экипажей ДПС и заметил подозреваемого.

В суде ревнивец пытался оправдаться, что поджигать соперника специально он не собирался: дескать, хотел только бросить подожженную бутылку с горючим в комнату, а плеснул жидкостью на мужчину случайно. Однако суд все равно счел его виновным не только в поджоге и уничтожении чужого имущества, но и в покушении на убийство.

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Пожар удалось потушить, хотя он нанес серьезный ущерб. Поджигатель сбежал с места преступления, но быстро был задержан полицией. Он частично признал свою вину – сейчас дело направлено в суд (подробнее)