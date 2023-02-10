В Канске будут судить мужчину, который пытался сжечь бывшую подругу и своего ребенка

Фото и видео: СК по Красноярскому краю

В Канске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в попытке убийства мужчины, женщины и своего ребенка. 33-летний обвиняемый пытался отомстить так своей бывшей, которая рассталась с ним и стала жить с другим мужчиной. Вместе с собой женщина забрала полуторагодовалую дочь.

Расставание произошло летом, а уже в сентябре ревнивец напился и решил напасть на женщину и ее нового сожителя. Он постучал в дверь, а когда ему открыл мужчина – преступник бросил в комнату «коктейль Молотова».

Сильнее всего пострадал мужчина, который открыл дверь – он получил ожоги 95% тела, но врачам удалось буквально вытащить его с того света. Женщине с ребенком удалось выбежать из горящей квартиры.

Пожар удалось потушить, хотя он нанес серьезный ущерб. Поджигатель сбежал с места преступления, но быстро был задержан полицией. Он частично признал свою вину – сейчас дело направлено в суд.