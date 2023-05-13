Найденного на Таймыре сироту-овцебыка привезут в Красноярск. Фото: минэкологии Красноярского края

Найденного на севере Красноярского края малыша овцебыка привезут в Красноярск. Несколько дней назад мы рассказывали его историю. Вахтовики-геологи одного из предприятий проезжали в начале мая по зимнику на мысе Челюскин, что на Таймыре. И заметили тушу овцебыка, припорошенную снегом. Проехали бы дальше, но разглядели, как рядом с матерью топчется малыш. Истощенный от голода, еле держится на ножках.

Мужчины не смогли проехать мимо, подхватили сироту и привезли к себе, где накормили, напоили и затем сообщили в нем начальству. А там дальше по цепочке информация дошла и до министерства экологии Красноярского края. Именно это ведомство отслеживает судьбу диких животных. Стали думать, что делать с маленьким овцебыков. В Красную книгу он не занесен, но и вернуть его в среду обитания будет негуманно – он не способен выжить в таком возрасте: либо замерзнет очень скоро, либо хищники съедят.

Но парк флоры и фауны «Роев ручей» с готовностью согласился принять сироту. В одном из лучших зоопарков страны найдется местечко еще одному обитателю северных широт.

- Ситуацию с найденным малышом овцебыка держим на контроле. Сейчас детеныша овцебыка готовят к транспортировке в Хатангу, откуда его в ближайшие дни перевезут в Красноярск. Помощь в транспортировке копытного министерству оказывает Русское географическое общество. Малыш чувствует себя хорошо. В перелетах его будут сопровождать ветеринары, - рассказали в министерстве экологии края.

Как только найденыш окажется здесь, первым делом его осмотрят специалисты, затем его поместят в карантинную зону для адаптации. И спустя несколько недель посетители зоопарка смогут, наконец, на него посмотреть.

Впрочем, почему на «него»? Уже известно, что это самочка. Можем предположить, что сотрудники «Роева ручья» предложат красноярцам придумать девочке имя, как это часто бывает. Так что готовьте ваши варианты.

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