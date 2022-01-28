Знаменитый на всю Якутию фламинго Гриша прилетел в красноярский зоопарк на ПМЖ. Фото: "Роев ручей"

Фламинго Гриша буквально с неба свалился. Откуда экзотическая южная птица взялась на границе Якутии и Иркутской области, история умалчивает. То ли по неопытности летел-летел и свернул не туда. То ли ветром занесло. Только бедолаге повезло – приземлился рядом с промышленной дорогой в 73 километрах от Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе.

Случилось это 2 ноября 2021 года, надо сказать, что морозы в это время в Якутии уже стоят крепкие. В тот день было почти -20. Заморскую птицу заметил добрый человек, работник месторождения Султан Магомедов. На нее жалко было смотреть: грязного бело-рыжего цвета, с заледеневшими перьями и совсем не подавал признаков жизни.

Рабочий подхватил найденыша в охапку и прямиком направился в рабочий поселок. Там птица согрелась, пришла в себя и была заботливо накормлена нефтяниками. Поначалу гадали, чем ее угощать. Но оказалось, что фламинго неплохо трескает овощи, морскую капусту, яйца, сырого минтая. Решили выбрать имя, произносили одно за другим – фламинго откликнулся на Гришу. Гриша – так Гриша (хотя пол у молодого фламинго определить можно будет, когда ему исполнится 4-5 лет).

Через несколько месяцев фламинго будет не узнать. Фото: "Роев ручей"

Буквально через несколько дней об этой истории стало известно в Якутии, она стала вирусной в соцсетях и мессенджерах. Однако оставлять фламинго на месторождении было нельзя. Его увезли в Ленск и передали на попечение в природный парк «Живые алмазы Якутии». Но и там не вариант. Стали думать: куда? Фламинго – птица стайная, ей нужны сородичи. Вообще такие вопросы решает Росприроднадзор, а в ведомстве подсказали – в Красноярск его, в парк флоры и фауны «Роев ручей». Там живут 10 птиц, среди которых есть такие же найденыши. А у специалистов есть большой опыт выхаживания животных и птиц.

21 января сотрудники «Роева ручья» встречали своего нового питомца в аэропорту. Гриша прилетел из Якутска на самолете. Важную во всех смыслах птицу поместили в салон, как ручную кладь. У него была особая клетка, чтобы не стрессовал. Путешествие перенес хорошо, его сопровождала госинспектор природного парка «Живые алмазы Якутии» София Ыракыева. А финансировала перелет компания «Алроса».

В зоопарке Гришу сразу же поместили в карантинную зону на месяц. Заместитель директора парка флоры и фауны «Роев ручей» по зооветеринарной части Александр Пинчук рассказал:

- Нам предстоят ветеринарное обследование и получение разрешения на содержание птицы в зоопарке, так как этот вид занесен в Красную книгу Российской федерации. Уже через месяц, если здоровье Гриши позволит, мы сможем перевести птицу в общий вольер к сородичам. Фламинго – птицы стайные. У нас есть опыт выхаживания таких птиц. Первый фламинго поступил в наш зоопарк в 2004 году. Сейчас у нас 11 особей розовых фламинго. Некоторые из них завели пары и размножаются.

Месяц птица будет на карантине и усиленном питании. Фото: "Роев ручей"

Якутские морозы не прошли даром: на лапах птицы есть участки обморожения. Гриша весит всего 1,7 кг. В ближайшее время его обследуют тщательно и назначат интенсивный курс лечения и восстановления. А также приучат к специализированному корму. Так что скоро фламинго отъестся. В «Роевом ручье» все найденным отъедаются вволю. Вон белая медведица Марфа – привезли ее с Таймыра с критическим недовесом, почти в два раза меньше нормы. А сейчас любо дорого глядеть, сытая, упитанная, лоснится.

В красноярском зоопарке уже живут два фламинго, которые были спасены 6 лет назад: Вася и Маруся. Вася приехал в октябре 2016 года из поселка Мотыгино (почти на той же широте, что и Ленск). Его, почти замерзшего, обнаружили дети на берегу Ангары. Буквально через месяц, жители поселка Стрелка под Лесосибирском нашли еще одну потеряшку – Марусю. Птицы были сильно истощены, но не так, как Гриша. На момент поступления в карантинное отделение вес Васи был 2 кг, а Маруся весила 2,4 кг.

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