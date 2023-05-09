На Таймыре вахтовики обнаружили кроху-овцебыка возле тела погибшей матери. Фото: Северный край

Трогательное видео появилось на сайте издания «Северный край Норильск». Нельзя остаться равнодушным: посреди тундры, припорошенная снегом лежит туша овцебыка. Это самка. От чего она погибла? Навскидку нельзя сказать (следов того, что на нее напали хищники, нет). Но рядом с ней крутится маленький теленок. Ростом – с небольшую собаку, густая шерсть спасает его от северного холода, но наверняка голоден и истощен. Маленькие копытца истоптали снег вокруг матери, жмется к ней. Сколько дней он уже так провел? Сколько бы еще выдержал?

Но маленькому овцебыку улыбнулась удача: по зимнику проезжали люди. Сотрудники компании, добывающей алмазы, обратили внимание на нечто черное, лежащее среди белоснежного поля. И когда решили проверить – нашли кроху. Он немного испугался, даже пытался спрятаться за матерью. Но силенок нет, едва стоит на ногах, даже позволил себя погладить человеку.

Вахтовики не раздумывали – подхватили малыша и забрали с собой. Потому что знают: если оставят его в дикой природе, тем самым обрекут на верную смерть. Тундра она такая. Если не от голода погибнет, то станет добычей хищников.

Добавим, что произошло это еще 2 мая. В данный момент решается судьба животного. Куда можно его определить? Где есть такие специалисты, которые помогут маленькому дикому северянину? Первая же мысль: конечно, в Красноярске, в парке флоры и фауны «Роев ручей». Там рассказали «Северному краю», что хоть овцебыки и не являются краснокнижными животными, теленка они принять готовы. Теперь слово за министерством экологии края – именно оно принимает окончательное решение о судьбе дикого животного. Сотрудники министерства решают вопрос о транспортировке теленка на ПМЖ в Красноярск.

Добавим, что специалисты «Роева ручья» спасают самых разных животных и птиц. Так, в зоопарке сегодня живут три белых медведя, которые оказались здесь еще малышами после того, как осиротели. А еще есть фламинго и многие другие.

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